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Кілька лайфхаків — та врожай ожини роздаватимете ще й усім сусідам

14:01 13 травня 2022
ожина

Ожина — одна з найкорисніших ягід. Так, вона зовні схожа на малину, але у порівнянні з нею має вагомі переваги: самі ягоди більші, а врожайність вища маже у 4 рази. Як посадити кущики та доглядати, знає садівник Василь Іванюк.

«В ожини пагони дворічного циклу розвитку: в перший рік вони ростуть, закладають бруньки, на другий плодоносять і відмирають, — каже садівник. — Цвіте ожина пізно — в червні, а це означає, що квітки не пошкоджуються весняними заморозками та ягоди визрівають щорічно й рясно. Ожина плодоносить на другий рік, і регулярно. Вона невибаглива — росте на самих різних ґрунтах. Не любить лише карбонатні. Найбільші врожаї дає на удобрених, добре дренованих суглинках. Перезволоження не переносить. Оскільки в середній смузі ожина недостатньо морозостійка, для неї слід вибирати місця, захищені від холодних вітрів і які прогріваються сонцем».

Садити ожину, за словами господаря, краще весною. Під кожний кущ готують посадкову яму розмірами 40×40×40 см.

«Перед посадкою в неї вносять 5−6 кг (пів відра) добре перепрілого гною, 100−150 г суперфосфату, 40−50 г калійних добрив і ретельно перемішують з ґрунтом. Коріння краще засипати звичайним ґрунтом (щоб уникнути опіків), а збагачений ґрунт помістити в ямі зверху. Саджанці пряморослої ожини розміщують на відстані 0,8−1 м один від одного; відстань між рядами — 1,8−2 м. Шпалери під ожину повинні бути висотою не менше 2 м. При віяльному формуванні відстань між рослинами має бути не менше ніж 2,5−3,5 м.

Найпростіший спосіб роздільного розміщення — направити плодоносні пагони в один бік, а нові — в інший. При віяльному способі формування плодоносні пагони віялом по одному направляють направо й наліво, а нові розміщують в центрі".

Перші кілька років саджанці ожини органікою не потрібно підживлювати. Це слід робити з 4-го року — 1 відро компосту або перегною під кожну рослину. Ідеальний варіант — полив розчинними мінеральними добривами.

Раніше як виростити ягоди смородини великими та смачними, розповідав досвічений садівник.

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