Вживання ожини покращує сон і сприяє схудненню: як заготовляти ягоди на зиму

Українські господарі збирають у своїх садах урожай ожини — це ягода, яка росте на кущах та дуже подібна на малину, щоправда, колір у неї чорний і за розміром вона більша. Якщо раніше ожина не надто користувалась популярністю серед городників, то останнім часом на неї справжній бум. Ще б пак, адже, за словами фахівців, ягоди не лише смачні, а й корисні.

— Дозрівання соковитих плодів ожини відбувається в серпні, ягоди мають бути чорні, а на поверхні видно наліт сизого забарвлення. Про цінність ягоди я можу говорити нескінченно, — розповіла «ФАКТАМ» Галина Бурковська, дієтологиня. — Вона цінна за своїм складом та корисними властивостями, що перевищують малину. Ожина містить велику кількість вітамінів групи P, С, А, В, дубильні речовини, біофлавоноїди, органічні кислоти, харчові волокна, мікроелементи (цинк, селен, мідь, залізо, марганець), макроелементи (калій, магній, натрій, фосфор, кальцій), вода. До складу ягоди входять катехіни, які утилізують важкі метали, знижують рівень холестерину та цукру в крові, знищують шкідливі бактерії. Велика кількість антиоксидантів допомагає в регенерації клітин крові.

— Чим корисна ожина для здоров'я?

— Ягода покращує обмінні процеси, зміцнює імунітет, підвищує рівень гемоглобіну. Це природний антидепресант. Вживання ягоди в сезон, покращує сон, зміцнює нервову систему. Напій з ожини втамовує спрагу, має жарознижувальний та потогінний ефект під час інфекційних хворих та пневмонії. Речовини, що містяться в ожині, мають профілактичну дію в боротьбі з онкозахворюваннями та захищають від вільних радикалів. Ожина має жовчогінні властивості. Калорійність ягоди низька (в 100 г продукту містяться 31 ккал), тому свіжа ожина є дієтичною. Складаючи програму харчування для людей з надмірною вагою, я обов'язково ставлю в меню ожину для нормалізації обмінних речовин — це сприяє схудненню.

— Як правильно заготовляти ягоду?

— Ожину краще вживати свіжою та зберігати в холодильнику не більше семи діб. Для того, щоб зберегти корисні властивості ягоди, потрібно уникати термічної обробки. Я не рекомендую готувати на зиму варення та компоти. Ожину краще заморожувати.

Для заморозки обирайте свіжі ягоди, без плісняви та гнилі. Попередньо помийте ягоду під проточною водою, дайте можливість воді стекти на паперовий рушник, щоб ягода була повністю суха. Розкладіть ожину на деко та відправляйте до морозильної камери на 2−3 години. Після заморозки, пофасуйте в контейнери або пакети для зберігання. Я одразу розкладаю ягоду порційно, щоб запобігти повторного заморожування. Я роблю заготовки без цукру в морозильній камері.

Ще можна заморожувати цілу ягоду присипану цукром та протерту з цукром, якщо ви хочете отримати смачний десерт. Смакуватиме вам також сушена ягода. Сушити потрібно в електросушарці при температурі до 60 градусів та на відкритому повітрі. Не рекомендується зберігати ягоду більше як рік, адже з часом втрачаються її корисні властивості. При зберіганні потрібно дотримуватися температурного режиму та уникати перепадів температури.

— А кому слід бути обережним зі вживанням ожини?

— Я не рекомендую ожину хворим з підвищеною кислотністю шлунка — це може спровокувати розвиток гастриту. Краще відмовитися від ягоди людям, які страждають зниженням тиску та людям, які мають алергічну реакцію на аспірин. Не рекомендується ожина людям з хворими нирками та важкою формою цукрового діабету. Обережними потрібно бути і людям похилого віку. Маленьким дітям бажано починати давати ожину після трьох років, поступово, невеликими порціями. За один прийом 200−250 грамів — це добова норма для дорослої людини, яка немає протипоказань.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що треба робити, щоб збільшити урожай малини.

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