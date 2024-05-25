«Справа військових»: ДБР розпочало розслідування обставин вторгнення росіян на Харківщині

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування причин прориву російською армією українського кордону у Харківській області 10 травня. Про це йдеться у матеріалах справи, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Так, згідно з документом, під час досудового розслідування було встановлено, що причиною такого стрімкого просування зс рф могло стати залишення підрозділами 125-ї окремої бригади Територіальної оборони своїх бойових позицій у районі сіл Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне і Гатище.

У результаті цього штурм росіян довелося відбивати силами і засобами другого ешелону лінії оборони.

Крім того, через відступ українські війська зазнали втрат особового складу та бойової техніки.

Слідством встановлено, що причиною цього могло стати «недбале ставлення до військової служби» командування 125-ї бригади та підпорядкованих їй підрозділів, зокрема 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади та 172-го окремого стрілецького батальйону, які «не організували належним чином оборону позицій».

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Як писали «ФАКТИ», українські артилеристи нарешті отримали снаряди для зупинки окупантів на Харківщині.

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