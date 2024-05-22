Захисники України місяцями страждали від нестачі артилерійських снарядів та іншого озброєння, оскільки Конгрес США призупинив надання військової допомоги на мільярди доларів. Як стверджували законодавці у Вашингтоні, російські війська використовували свою перевагу на лінії фронту, просуваючись вперед на східному фронті. Після того, як минулого місяця Конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися.

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Ті, хто перебуває в північних районах Харківської області, кажуть, що бої більш інтенсивні, ніж під час їхнього попереднього призначення в Бахмуті, захопленому росією минулого року і перетвореному на руїни за кілька місяців боїв, пише Reuters.

«Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли це можливо, ми їх знищуємо, — сказав Павло, навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. — Раніше ми були в районі Бахмута, зараз нас перевели сюди. Тут набагато гарячіше. Там у нас не було снарядів. А тут хоч снаряди є, почали підвозити. Є чим працювати, є чим воювати».

Місто Вовчанськ, розташоване за 5 км від кордону, залишається центральним пунктом вторгнення. Ставки високі — захоплення Вовчанська було б найзначнішою перемогою росії з моменту початку наступу. Харків, друге за величиною місто України, розташоване за 70 км від Вовчанська.

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«Ми бачимо, як вони йдуть по дорозі, за 5 км від Шебекіно, — сказав Віталій, командир артилерійського підрозділу бригади, маючи на увазі місто на російському боці кордону. — Ми бачимо, як вони йдуть пішки на свої позиції. Коли вони рухаються, ми, звісно, намагаємося влучити в них, щоб завдати максимальних втрат».

Віталій впевнений, що снаряди не припиняться, адже всі розуміють, як важливо тримати оборону.

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«Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога, — каже він. — Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину».

Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітиків про плани російських військ — в пріоритеті буде район Часового Яру.

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