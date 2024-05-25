Двоє дітей постраждали внаслідок НП на залізниці під Києвом (фото)

Після того, як під Києвом електричка насмерть збила 9-річну дівчинку, на Київщині знову стався інцидент на залізниці, під час якого двоє неповнолітніх отримали опіки, у одного з них — ампутовано ногу. Подія сталася у Білій Церкві. Про це повідомило Білоцерківське районне управління поліції.

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«Ввечері, 24 травня, двоє малолітніх дівчат перебували на даху вантажного вагону, який стояв на залізничній станції „Роток“. Згодом до них вирішив приєднатись 17-річний хлопець. Діти отримали травми різного ступеня тяжкості. Хлопець почав вилазити на дах вагону, в цей момент його вдарило струмом, внаслідок чого хлопця відкинуло на сусідню колію. У цей час по колії рухався потяг. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося. З ампутованою нижньою кінцівкою та опіками шкіри його ушпиталили до лікарні. Також в момент удару, струмом вразило 13-річну дівчинку. Її також госпіталізували до лікарні з опіками передпліччя та кисті різного ступеню. Загрози життю дівчинки немає», — йдеться у повідомленні.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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Як писали «ФАКТИ», раніше під Києвом сталася подвійна трагедія — в Бучі двоє людей одночасно потрапили під потяги: пасажирський поїзд збив жінку, а потяг, що рухався в зустрічному напрямку, — чоловіка.

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