«Черговий прояв російського божевілля»: Зеленський відреагував на кошмарний удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по гіпермаркету у Харкові.

«Зараз були перші доповіді щодо Харкова — удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів — всередині було багато працівників та відвідувачів. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя. Цей удар по Харкову — черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога», — сказав глава держави.

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Зеленський подякував іноземним лідерам, які підтримують Україну.

«Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість — для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, — ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів», — заявив президент.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч проти суботи, 25 травня, окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередніми даними, ворог застосував ракети типу «С-300».

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