Зруйновано ліцей, пошкоджено багатоповерхівку: вночі росіяни вдарили балістикою по Харкову (відео)

Росіяни не припиняють атакувати балістичним озброєнням Харків, де днями була знищена велика друкарня, в якій загинули працівники.

У ніч проти суботи, 25 травня, зс рф завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. Як зазначають в обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог застосував ракети типу «С-300».

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Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко повідомив, що у Слобідському районі ракети вдарили по будівлі ліцею та по промисловій зоні. На щастя, обійшлося без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку. У Харківському районі — 2 влучання на відкритій місцевості, без травмованих.

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше уточнив, що внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках поряд. Також було завдано шкоди й супермаркету, що розташований поблизу.

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Раніше очільник обласної ОВА Олег Синєгубов розповідав про пожежі та постраждалих внаслідок атаки дронів-камікадзе на Харків.

Фото — скріншот

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