39.90 / 40.42 43.25 / 43.92
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

17:06 25 травня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 24 травня російські війська завдали удару по Харкову. Вибухи у спальному районі Харкова пролунали близько 16:02, повідомляє Суспільне Харків.

Після вибуху в Харкові спалахнула пожежа. Журналісти повідомляють про стовп чорного диму у північно-східній частині міста.

РЕКЛАМА

Влучання — в будівельний гіпермаркет, є інформація про поранених, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов.

Пізніше мер Харкова додав, що загинули двоє людей.

РЕКЛАМА

«Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм», — написав він.

РЕКЛАМА

«У Харкові кацапи влучили по „Епіцентру“. Кінчені нелюди. Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених», — повідомив Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти суботи, 25 травня, окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередніми даними, ворог застосував ракети типу «С-300».

287

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Обстріл

Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту