Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 24 травня російські війська завдали удару по Харкову. Вибухи у спальному районі Харкова пролунали близько 16:02, повідомляє Суспільне Харків.

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Після вибуху в Харкові спалахнула пожежа. Журналісти повідомляють про стовп чорного диму у північно-східній частині міста.

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Влучання — в будівельний гіпермаркет, є інформація про поранених, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов.

Пізніше мер Харкова додав, що загинули двоє людей.

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«Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм», — написав він.

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«У Харкові кацапи влучили по „Епіцентру“. Кінчені нелюди. Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених», — повідомив Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти суботи, 25 травня, окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередніми даними, ворог застосував ракети типу «С-300».

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