Під Києвом горить ліс: мешканців столиці попередили про небезпеку (відео)
Під Києвом у Вишгородському районі горить ліс. У разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
«Зокрема задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах», — йдеться у повідомленні.
Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:
- Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
- Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- Збільшити споживання рідини до 2−3 літрів на день для дорослих.
В КМДА зазначили, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку «Київ Цифровий».
Як писали «ФАКТИ», за даними синоптиків, в Києві найближчими днями збережеться суха погода, без опадів.273
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