Закривайте вікна: пил із Сахари прийшов до України

Пилова хмара з південної Європи, про яку напередодні попереджали метеорологи з Молдови, вже дісталася України. Про це повідомили в Українському Гідрометцентрі.

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Мешканці західного регіону могли спостерігати це атмосферне явище напередодні, 31 березня, а відсьогодні пил із Сахари пошириться на більшість областей України, тож небо може буде тьмяним.

«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», — попереджають у Гідрометцентрі, публікуючи поточну карту руху повітря над Європою і Україною зокрема.

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Дійсно, велика кількість пилу в повітрі загрожує здоров'ю людей при їх вдиханні, особливо хворими на астму або іншими респіраторними захворюваннями. Вони також впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар.

Нагадаємо, що подібне погодне явище в нашій країні спостерігалися і раніше, востаннє — в 2021 році. Тоді пилові маси прийшли до нас із сусідньої Польщі.

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А про погоду в Україні на найближчий тиждень читайте у «ФАКТАХ».

Фото Facebook

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