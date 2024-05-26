Остання неділя весни, 26 травня, стане плідним днем для багатьох людей, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

Сьогодні буде чудова можливість не лише показати особисті досягнення, а й допомоги іншим, говориться у складеному пані Перл гороскопі.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Упертість не приведе до хорошого цього дня, тому варто ретельно обмірковувати свої дії. Є висока можливість сказати щось зайве, тому важливо стежити за своїми словами. Ділитись своїми чи чужими секретами категорично не рекомендується, оскільки інформація може бути використана проти вас. Деякі Овни знайдуть незвичайний, але цікавий спосіб додаткового заробітку.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

День чудово підходить для ділових переговорів. Тільці зможуть укласти вигідні угоди, але поспіх у цьому питанні неприпустимий. Можливі непорозуміння з деякими людьми. У відносинах із близькими варто бути більш відкритими та відвертими, оскільки вони можуть дати корисні поради. У відносинах із партнером очікуються позитивні зміни.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

З ранку у Близнюків з'являться вдалі ідеї, які незабаром можна буде втілити в життя. Все, чого вони навчилися раніше, стане в нагоді. Фінансові питання вирішуватимуться успішно. У другій половині дня можливі раптові труднощі, але Близнюки впораються з ними. Рекомендується зайнятися спортом, приділивши особливу увагу кардіотренування.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день підходить для пошуку нових партнерів, союзників та однодумців. Ракам буде легко порозумітися з оточуючими. Не варто соромитися просити допомоги, оскільки люди із задоволенням допоможуть. Вплив позитивних тенденцій посилюватиметься, і можна буде обговорювати навіть найважливіші питання. Імовірні фінансові надходження.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам варто сміливо братися за незвичайні та неординарні ідеї, адже шанси на їх успішне втілення великі. Можливі вдалі збіги, які допоможуть вирішити багато питань. Крім того, можуть відбутися нові приємні знайомства. Покупки цього дня виявляться вдалими та піднімуть настрій. Анжела Перл рекомендує перейти на роздільне харчування, щоб скинути зайву вагу.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Ініціатива у справах принесе добрі результати. Рішучість дозволить досягти успіхів у різних питаннях, а наполегливість справить враження на оточуючих, посиливши їхню повагу до Діви. У деяких представників знаку може початися романтична історія, яка закрутить голову і може спричинити весілля. Однак не варто поспішати — важливо краще впізнати людину.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Навіть із найскладнішими завданнями Терези впораються блискуче. Вдалі збіги допоможуть побачити минулі помилки та вирішити багато проблем. У другій половині дня очікуються приємні зустрічі, які піднімуть настрій. В особистому житті можна довіряти своїй інтуїції. У спілкуванні з діловими партнерами слід виявляти уважність.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Не всі у цей день піде за планом, але це не зіпсує настрою Скорпіонам. Ваша здатність імпровізувати дивує і вражає. Ідеї з'являтимуться просто на ходу. Зміна обстановки принесе користь, тому можна подумати про невелику подорож, яка налаштує на позитив. З'явиться можливість навчитися чогось нового.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Початок дня може не сподобатись Стрільцям і принесе чимало переживань. У спілкуванні варто бути вибірковими, оскільки є люди, здатні вивести вас із себе. Краще уникати таких особистостей. Друга половина дня виявиться набагато кращою — вплив позитивних тенденцій посилиться. Візити старих друзів піднімуть настрій. Також рекомендується провести сеанс розслаблюючого масажу наприкінці дня.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день чудово підходить для приємних розмов з оточуючими, які виявляться корисними та інформативними. Імовірні добрі новини. Козерогам рекомендується приділити час догляду за собою — зробити маску для волосся та обличчя, парову ванну для рук і ніг, а потім помедитувати і розслабитися.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня рекомендується повернутись до старих планів, які раніше не вдалося реалізувати. Зараз успіх на вашому боці, і доклавши зусиль, можна вирішити важливі питання. В той же час ймовірні складнощі у спілкуванні з деякими людьми, що може зіпсувати настрій. Не варто надто переживати із цього приводу — ці люди лише намагаються забрати вашу енергію.

Риби (19 лютого — 20 березня)

З самого ранку стане зрозумілим, що день буде вдалим. Риби отримають цікаву інформацію, яка незабаром стане в нагоді. Надійдуть вигідні ділові пропозиції. В особистому житті панує гармонія, і варто провести романтичне побачення з коханою людиною — сходити в кіно чи театр, музей чи просто прогулятись на свіжому повітрі.

А пізно ввечері можна послухати нову українську музику, почавши з події, яка вже зараз викликає сльози на очах хлопців і дівчат.

Також можна помріяти про літо, до якого залишились лічені дні.

Або по-доброму здивуватися можливостям співака WELLBOY, якому вдалося запам'ятати силу-силену чудернацьких циіфр.

Також можливо по-доброму поспівчувати Іванні Попович, яка переживає через розлуку з коханим.

І порадіти за Кіру Лескову, у якою зараз найбільш щасливі моменти життя — донечка ще маленька, до «зборів з батьків на випускний» ще досить далеко, і можна жити сьогоднішнім моментом.

І вірити в те, що дівчинка, як співає Ія Кубецька, має всі шанси стати згодом supergirl.

І знайти собі такого ж гарного та голосистого хлопця, як Віталій Лобач.

Крім того, можна порадіти за представників тих знаків Зодіаку, у кого почалося «фінансове цунамі» і скоро може бути дуже багато грошей.

Фото — youtube.com/@AngelaPearl

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