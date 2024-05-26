30-річний титулований гольфіст помер у 30 років через день після зняття з турніру (фото)

Американський гольфіст Грейсон Мюррей, який виграв цього року свій другий титул PGA Tour, раптово помер напередодні у віці 30 років, повідомляє pgatour.com. Раніше легенда гольфу Тайгер Вудс переніс операцію після страшної ДТП.

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За день до трагедії Мюррей знявся з другого раунду турніру Charles Schwab Challenge у Форт-Уерті (США), пославшись на хворобу. Що спричинило смерть спортсмена, не уточнюється.

«Ми були спустошені, дізнавшись, що гравець PGA Tour Грейсон Мюррей помер цього ранку. Я не знаходжу слів, — заявив комісар організації PGA Tour Джей Монахан. — Я зв'язався з батьками Грейсона, щоб висловити наші глибокі співчуття».

За повідомленнями американських ЗМІ, триразовий чемпіон світу серед юніорів Грейсон Мюррей роками публічно розповідав про свої проблеми із психічним здоров'ям та алкоголізмом. Йому навіть довелося звертатися за допомогою до лікарів, оскільки в якийсь момент він виявився не в змозі впоратися із життєвими труднощами.

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«Чому я був п'яний? — написав він одного разу на Twitter після інциденту в барі готелю. — Тому що я алкоголік, який ненавидить усе, що пов'язане із життям PGA Tour, і це мій цап-відбувайло».

Попри проблеми, у січні цього року Мюррей виграв турнір Sony Open на Гаваях, заробивши призові у розмірі 1,4 млн доларів. Це був його другий титул PGA Tour і перший з 2017 року, коли він здобув перемогу в Barbasol Championship в Опеліці. Вигравши останній титул, Мюррей, який посідав у світовому рейтингу 43-тє місце, сказав, що не вживає алкоголю вісім місяців, побрався зі своєю дівчиною Крістіаною і будує плани на майбутнє.

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Грейсон Мюррей зі своєю нареченою Крістіаною після перемоги у січні 2024-го на турнірі на Гаваях

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу раптово помер у 46 років.

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