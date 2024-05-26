Залужний замилував мережу новим селфі з коханою та відповів на питання українців

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став послом у Великобританії, показав нове селфі зі своєю дружиною.

Зробив він це у соціальній мережі.

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На знімку посол позує поруч зі своєю дружиною Оленою. Вони усміхнені й дивляться прямо на камеру. Судячи з інтер'єру, фото зроблене в Україні.

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Останнім часом Залужний нерідко публікує нові кадри. Під кожним з них з'являється чимало питань та компліментів.

Звичайно, коли користувачі зрозуміли, що ексголовком у мережі, то почали засипати його питаннями.

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«Дякуємо. Все нормально», — відповідав по-військовому Валерій Залужний.

Окрім цього, під фото з'явилося чимало інших коментарів.

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Нагадаємо, Валерія Залужного звільнили з посади головкома ЗСУ 8 лютого. На початку березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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