ВЛК визнала непридатним до служби: як Залужний звільнився з армії

Колишній головком Валерій Залужний, якого президент узгодив на посаду посла у Великій Британії, ще взимку пройшов ВЛК й був визнаний непридатним.

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Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Як відомо, після звільнення з посади головкома ЗСУ, Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Але йому не запропонували військової посади, адекватної його рівню підготовки і досвіду.

За цих умов головком у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. А перед цим пройшов військово-лікарську комісію, яка й видала висновок про стан його здоров'я та непридатність для служби у війську.

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За інформацією видання, у процедурі звільнення головкома була затримка, пов'язана з юридичними казусами. Зокрема, не було чіткої ясності, хто має звільняти Залужного — президент чи міністр оборони. Раніше генералів армії звільняв президент своїм указом.

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовому припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 грн на місяць.

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«З одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, — річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії — теж не має сенсу», — пише видання.

Крім того, усій команді Залужного, відправленій у розпорядження міністра оборони, чітко дали зрозуміти, що в чинній системі оборони країни місця для них немає.

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Щоб вийти на пенсію та займатись чимось іншим, Залужному потрібно було піти зі служби. Як зазначив президент Зеленський, колишній головком погодився на дипломатичну роботу.

Нагадаємо, Валерія Залужного звільнили 8 лютого. Того ж дня на посаду головкома ЗСУ був призначений генерал Олександр Сирський.

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