Зеленський знайшов Залужному нову посаду

Колишній головком Збройних сил України Валерій Залужний, якого президент Зеленський замінив на Олександра Сирського, стане послом в Великобританії. Про це йдеться у коментарі МЗС України.

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Зазначається, що у четвер, 7 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

«Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, колишнього у Британії Вадима Пристайка звільнили у липні 2023 року.

Раніше ЗМІ писали про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та тоді діючим головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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