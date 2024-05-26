В «Укренерго» повідомили, чи будуть відключення світла 27 травня

У понеділок, 27 травня, будуть діяти відключення електроенергії в усіх областях України з 6:00 до 00:00 у випадку перевищення лімітів. Про це повідомили в «Укренерго».

ВІДЕО ДНЯ

﻿﻿﻿﻿Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, додали в компанії.

Як відомо, через активізацію російських ударів по енергетичних об'єктах, Україна переживає значний дефіцит електроенергії.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали про те, що підвищення тарифів на світло в Україні неминуче. Нинішній тариф на електроенергію буде діяти до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу.

РЕКЛАМА

75

Читайте нас у Facebook