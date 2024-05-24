За світло точно доведеться платити більше: в Міненерго розповіли, як формуються нові тарифи для населення

Незважаючи на погодинні відключення світла, енергетикам навряд чи вдасться відновити зруйновані росіянами об'єкти енергоструктури, тому підвищення тарифів на світло неминуче.

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Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців.

Крім того, новий тариф повинен допомогти підготуватися до опалювального сезону — провести ремонтну кампанію.

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Колісник додав, що наразі остаточного рішення про ціну немає. На запитання про те, чи можливе підвищення вартості вдвічі, заступник міністра сказав: «Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоби той крок був посильним для населення».

Колісник зазначив, що, крім підняття тарифу, уряд працює над залученням міжнародних партнерів до ремонтних робіт.

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Зазначимо, що на думку радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойко, сьогодні ринкова ціна на електроенергію для середнього бізнесу — близько 8 грн за 1 кВт. Цей еквівалент собівартості сформований на внутрішньому ринку України. Але навряд чи уряд піде на таке підвищення тарифів.

Тим не менше, навіть без підвищення плати за електрику в квитанціях часом можуть з’являтися «фантастичні» показники. Що з цим робити, пояснили енергетики.

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