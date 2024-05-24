Відключення світла 25 травня будуть тривати всього дві години, — «Укренерго»

Ситуація з електроенергією залишається поки що важкою, навіть не якщо не брати до уваги на загрозу підвищення тарифів. Так, завтра, 25 травня, в Україні знову будуть застосовані графіки відключення світла.

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При цьому світло будуть відключати лише у години максимального вечірнього споживання, ввечері, повідомили в «Укренерго».

«Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 — у години максимального вечірнього споживання», — повідомили в компанії.

Водночас в «Укренерго» пояснили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

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За даними компанії, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.

«Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», — додали в «Укренерго».

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Зазначим, що зараз Україна переживає значний дефіцит електроенергії. Адже через активізацію російських ударів та нестачу достатньої кількості протиповітряної оборони росіяни все частіше «вдало» б'ють по українських енергетичних об'єктах.

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