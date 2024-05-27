Малина погано плодоносить: три причини

Зниження врожайності кущів малини може залежати від порушення правил вирощування цієї культури чи догляду за нею.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» називають кілька помилок та надають кілька порад щодо догляду за малиною.

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По-перше, на врожайність може впливати нестача світла. Малина дуже світлолюбна рослина, а її часто висаджують в тіні чи біля паркану.

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По-друге, необхідно правильно підбирати добрива та підживлювати кущі своєчасно. Зокрема, перед посадкою добре використовувати золу або вже підготовлений компост. Земля має бути дуже родючою, щоб кущі малини отримали достатню кількість мікроелементів.

По-третє, обрізання кущів слід проводити постійно, у тому числі й у літній сезон.

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Раніше досвідчені садоводи назвали три рослини, які можуть стримати розрастання кущів малини.

Фото Pixabay

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