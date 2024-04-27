На замітку городнику: три рослини, які зупинять розростання малини на ділянці

Догляд за малиною передбачає її обрізання, яке варто проводити навесні, дотримуючись певних правил. Втім, навіть незважаючи на догляд, ця культура здатна захопити всю ділянку.

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Є кілька рослин, які здатні обмежити «апетити» малини, стверджує ua-vestnik.

По-перше, це мітлиця. Зазвичай цього будяка прагнуть позбутися, але якщо є проблеми з розрастанням малини, він здатний створити їй перепони.

Фото з Вікіпедії

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По-друге, це зелена квасоля, на корінні якої живуть бактерії, що насичують ґрунт азотом. Сусідство з квасолею малині не сподобається, тож вона буде триматися меж своєї ділянки.

Фото з Вікіпедії

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По-третє, це щавель, який також стримує малину, а ще є відмінним інгредієнтом для зеленого борщу.

Фото з Вікіпедії

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Про те, як правильно висаджувати малину, а також про те, що варто робити з нею у травні-червні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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