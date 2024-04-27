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Клуб споживачів

На замітку городнику: три рослини, які зупинять розростання малини на ділянці

10:52 27 квітня 2024
Малина

Догляд за малиною передбачає її обрізання, яке варто проводити навесні, дотримуючись певних правил. Втім, навіть незважаючи на догляд, ця культура здатна захопити всю ділянку.

Є кілька рослин, які здатні обмежити «апетити» малини, стверджує ua-vestnik.

По-перше, це мітлиця. Зазвичай цього будяка прагнуть позбутися, але якщо є проблеми з розрастанням малини, він здатний створити їй перепони.

Фото з Вікіпедії

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По-друге, це зелена квасоля, на корінні якої живуть бактерії, що насичують ґрунт азотом. Сусідство з квасолею малині не сподобається, тож вона буде триматися меж своєї ділянки.

Фото з Вікіпедії

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По-третє, це щавель, який також стримує малину, а ще є відмінним інгредієнтом для зеленого борщу.

Фото з Вікіпедії

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Про те, як правильно висаджувати малину, а також про те, що варто робити з нею у травні-червні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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