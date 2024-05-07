Догляд за малиною навесні: сім найважливіших кроків (відео)

Для того, щоб малина добре плодоносила, навесні слід провести кілька важливих маніпуляцій, зокрема, обрізати всі старі, сухі та слабкі пагони. І не тільки.

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Канал «Моя дача. Сад і город» називає сім правил догляду за малиною.

1. Нормуємо пагони, вирізаємо сухі залишаємо 5 шт. на кущі.

2. Обрізаємо верхівки до першої визрілої бруньки.

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3. Підв'язуємо. Кріпимо так, щоб була відстань між гілками.

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4. Розпушуємо землю. Видаляємо бур'яни.

5. Удобрюємо. Можна внести органічне добриво (компост, перегній). Можна пролити сечовиною.

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6. Хімічний підживлення з використанням нашатирного спирту, гумату калію та біотліну.

7. Стебла малини обробляють від хвороб та шкідників.

Про те, які рослини можна посадити поряд з малиною, щоб вона сильно не розросталася і не зайняла всю ділянку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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