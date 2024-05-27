Кабмін «придумав» нову умову для охочих отримати відстрочку: про що йдеться

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який нещодавно був затверджений постановою Кабміну, передбачає не тільки покладання на роботодавців обов’язків з вручення працівникам повісток, а й процедуру встановлення факту здійснення військовозобов'язаним догляду за близьким родичем та, відповідно, оформлення відстрочки від призову.

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Як пише «Судово-юридична газета», для отримання відстрочки таким військовозобов’язаним необхідно буде оформити додатковий документ — акт про встановлення факту здійснення особою догляду. Військовозобов’язаний, який здійснює догляд, звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу місцевої ради. Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу ради. До складу комісії можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше 5 осіб.

За результатами роботи комісія з урахуванням наданих ТЦК матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду). Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до ТЦК для отримання відстрочки.

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У той же час член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс зазначає, що цією постановою Кабмін додав до переліку документів, визначених новим законом про мобілізацію, ще один, не передбачений законодавством документ — висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи), які мають подати особи, що претендують на відстрочку з підстави наявності одного із своїх батьків з інвалідністю ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІ групи.

«В нещодавно прийнятому законі про мобілізацію п. 13 ст. 23 (відстрочка від мобілізації) викладений в наступній редакції: «Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю», — пише він та додає: «Ніби все зрозуміло і чітко. Закон не містить якогось подвійного, потрійного тлумачення цих норм. Але Кабмін вирішив чомусь, що має право трактувати закон на свій розсуд. В додатку 5 Постанови КМУ 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку». Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне: «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)».

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Про основні положення нового мобілізаційного закону читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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