«Терпець путіна урвався»: інсайдери про військові чистки в росії

За кілька тижнів після того, як глава кремля звільнив свого багаторічного міністра оборони сергія шойгу, російська служба безпеки фсб порушила низку справ про корупцію на високому рівні проти заступника міністра та керівників департаментів в рамках того, що багато інсайдерів зараз називають чисткою в міністерстві оборони, пише The Guardian.

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андрій бєлоусов, економіст-технократ, призначений на місце шойгу, має мандат на зменшення корупції в оборонному відомстві та оптимізацію військового виробництва для тривалої війни проти України, яка може значною мірою вирішитися за рахунок промислового виробництва. Але колишні чиновники оборонного відомства і кремля, колишні офіцери та іноземні спостерігачі кажуть, що, ймовірно, саме відхід шойгу і втрата його захисту дозволили фсб, російському відомству безпеки, відповідальному за внутрішні розслідування, усунути впливових чиновників у боротьбі за владу, що може мати наслідки для російської війни в Україні. Перестановки у військовій машині путіна демонструють його найглибший страх — посилення конкурентів кремля.

«фсб нарешті вчепилася зубами в міністерство оборони і генеральний штаб, — сказав капітан Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії у москві, який вважає, що арешти можуть продовжитися після того, як „терпець путіна урвався“. — шойгу і герасимов забезпечували буфер, але тепер путін вирішив, що треба щось робити. шойгу тримав фсб в значній мірі подалі від міністерства оборони протягом усього свого перебування на посаді, було дуже мало арештів. Як тільки фсб вчепиться у вас зубами, хто знає, як далеко вони зайдуть».

Міжвідомче суперництво в росії глибоко вкоренилося, і відсторонення шойгу, можливо, дало слідчим фсб і слідчого комітету можливість кримінальними справами проти вищого керівництва отримати підвищення і похвалу, зазначає видання.

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Протягом місяця за звинуваченнями в корупції було заарештовано чотирьох високопосадовців оборонного відомства рф, що стало наймасштабнішоою за останні роки чисткою в міністерстві оборони.

«Арешти свідчать про те, що баланс сил змінився на користь російських спецслужб, в той час, як військові перебувають у безладі», — констатують автори публікації.

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Раніше повідомлялася думка політолога та журналіста-міжнародника Віктора Каспрука: «Поведінка путіна вказує, що він інтуїтивно розуміє, яка небезпека нависла над ним».

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