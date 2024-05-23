Арешт генералів: у росії затримали заступника глави генштабу рф і командувача армією, який брав участь в окупації Маріуполя

Після відставки з посади міністра оборони росії сергія шойгу і звільнення миколи патрушева з посади секретаря Радбезу в російській армії продовжуються чистки. Затриманий начальник Головного управління зв'язку збройних сил генерал-лейтенант Вадим Шамарін (на фото в заголовку), який також є заступником начальника генерального штабу зс рф. Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на російські ЗМІ, Вадим Шамарін став фігурантом кримінальної справи про хабар.

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«Шамаріна доставлено на допит у рамках кримінальної справи, після чого буде визначено його процесуальний статус», — пише «Інтерфакс».

Днем раніше у росії заарештували за підозрою у шахрайстві генерал-майора Івана Попова. Він командував 58-армією, що брала участь в окупації Маріуполя, і критикував міноборони рф за помилки, які призводили до великих втрат.

Генерал-майора Івана Попова заарештували за підозрою у шахрайстві

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Проте офіційно генерал-майора Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі. За даними російських тг-каналів, 49-річний генерал-майор продав близько 200 тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень на території Запорізької області. Крім Попова, у справі є ще два фігуранти — бізнесмен із Краснодарського краю та офіцер Південного військового округу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в росії заарештували головного кадровика міністерства оборони Юрія Кузнєцова. Офіційно його підозрюють у корупції, проте російські ЗМІ пишуть про те, що причиною арешту генерала швидше за все є держзрада.

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