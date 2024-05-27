Сильна пожежа на штрафмайданчику у Києві: згоріло близько 30 автомобілів (відео)

В Києві, де нещодавно сталася пожежа в екопарку, на Лівобережжі 27 травня пообіді сталася масштабна пожежа. Загорілися автомобілі, що стояли на паркувальному майданчику поруч із Дарницьким автомобільним мостом. Густий чорний дим від згорілих автомобілів піднявся високо над містом — його можна було спостерігати буквально з кожного району Києва, пише «Інформатор».

ВІДЕО ДНЯ

Автомобілі горіли на парковці просто біля Дарницького мосту. За однією з версій, пожежа почалася на штрафмайданчику для зберігання автомобілів МВС України. Гасити авто складно — адже машини припарковані впритул одна до одної, ще й сильно заросли травою та бур'янами.

Водночас, як розповіли у ДСНС Києва, о п'ятнадцятій годині дня на місці ще тривала ліквідація пожежі. Було задіяно більше, ніж 5 пожежних спецавтомобілів.

РЕКЛАМА

«У Дарницькому районі сталося загоряння на парковці, горять автомобілі. Також існує загроза розповсюдження полум'я на поруч розташовані припарковані автівки. Наразі рятувальники вже на місці, працює більше 5 одиниць техніки, а також понад 20 вогнеборців», — повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров.

РЕКЛАМА

За даними ЗМІ, згоріло близько 30 авто, 1 автобус та близько 10 мотоциклів.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», у січні в Києві на маршруті повністю згорів тролейбус.

391

Читайте нас у Facebook