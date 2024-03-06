Поліція розслідує пожежу в екопарку на Осокорках у Києві як підпал, — прокуратура (фото, відео)

В Києві, де днями сталася пожежа на ринку, за фактом пожежі на території заказників місцевого значення «Осокорські луки» та «Озеро Тягле» розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі на території заказників місцевого значення „Осокорські луки“ та „Озеро Тягле“ в Дарницькому районі міста Києва. Досудове розслідування проводиться слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно — заповідного фонду „Осокорські луки“ та „Озеро Тягле“ (ч. 2 ст. 252 КК України). Встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно — заповідного фонду», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДСНС, в екопарку сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

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«Провівши розвідку, надзвичайники розпочали шукати шляхи під'їзду до осередків пожеж. Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена. Пожежу на площі 3 Га було локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:57 (5 березня. — Авт.)», — йдеться у повідомленні.

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На Facebook-сторінці екопарку відразу після початку пожежі заявили про підпал.

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«Друзі, у нас біда! На ділянці що межує із скандальною забудовою #StolitsaGroup — хтось здійснив Підпал! Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!» — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, вже понад 15 років активісти намагаються відвоювати статус заповідної зони для території екопарку, захищаючи її від забудовників.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця в Києві на Лукʼянівці у багатоповерхівці пролунав вибух й почалася пожежа.

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