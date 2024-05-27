Ситуація, як і раніше, важка: в «Укренерго» повідомили, чи відключатимуть світло 28 травня

В Україні, де 27 травня діяли відключення електроенергії в усіх областях, компанія «Укренерго» повідомила, що 28 травня відключення не прогнозуються.

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Проте, оскільки ситуація в енергосистемі залишається напруженою, то відключення все ж можливі.

«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», — повідомили в компанії.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що підвищення тарифів на світло в Україні неминуче. Нинішній тариф на електроенергію буде діяти до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу.

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