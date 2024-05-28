«В червні буде дуже жорстка ситуація на фронті»: відомий астролог «побачив» рік перемоги України

Найближчим часом на фронті складеться жорстка та складна ситуація. Лише після 6 грудня цього року та після 24 лютого 2025 ситуація для України може дуже суттєво покращитись. Про це заявив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження, пише tsn.ua.

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«В червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Жодного „олімпійського“ перемир’я я не бачу. Буде розростатись гаряча атмосфера, — каже Влад Росс. — Єдине, на що можна сподіватись, це те, що до Землі підлітає „диявольська“ комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх „дияволів“ — людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі, підстрелили прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот в московії. Це все може виникнути в червні, ця комета підлетить максимально близько до Землі. Трампа можуть також намагатись ліквідувати так само, як і Фіцо».

На думку астролога, Київ вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії. А наступ рф на Суми буде зупинений.

«Окупанти хотіли оточити Харків, це було головною задачею, але харків’янам це не загрожує», — говорить Влад Росс.

Щодо закінчення війни, то астролог вважає, що заморожування почне відбуватись після ретроградного Марса.

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«Марс керує війною. 6 грудня 2024 року він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року. Але намагання домовитись, завершувати почнуться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде після перевороту в московії. Він буде 2025 року», — прогнозує Влад Росс.

Раніше астролог розповів, що воєнний стан скасують у дзеркальну дату.

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