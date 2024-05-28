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«В червні буде дуже жорстка ситуація на фронті»: відомий астролог «побачив» рік перемоги України

21:05 28 травня 2024
Влад Росс

Найближчим часом на фронті складеться жорстка та складна ситуація. Лише після 6 грудня цього року та після 24 лютого 2025 ситуація для України може дуже суттєво покращитись. Про це заявив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження, пише tsn.ua.

«В червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Жодного „олімпійського“ перемир’я я не бачу. Буде розростатись гаряча атмосфера, — каже Влад Росс. — Єдине, на що можна сподіватись, це те, що до Землі підлітає „диявольська“ комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх „дияволів“ — людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі, підстрелили прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот в московії. Це все може виникнути в червні, ця комета підлетить максимально близько до Землі. Трампа можуть також намагатись ліквідувати так само, як і Фіцо».

На думку астролога, Київ вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії. А наступ рф на Суми буде зупинений.

«Окупанти хотіли оточити Харків, це було головною задачею, але харків’янам це не загрожує», — говорить Влад Росс.

Щодо закінчення війни, то астролог вважає, що заморожування почне відбуватись після ретроградного Марса.

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«Марс керує війною. 6 грудня 2024 року він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року. Але намагання домовитись, завершувати почнуться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде після перевороту в московії. Він буде 2025 року», — прогнозує Влад Росс.

Раніше астролог розповів, що воєнний стан скасують у дзеркальну дату.

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