ЗСУ підуть в наступ восени: астролог здивував обнадійливим прогнозом

Екслідер гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін, який записав пісню для ухилянтів з призивом вступати до лав ЗСУ, певно, має інсайдерську інформацію стосовно ситуації в армії й на фронті. Він впевнений, що зараз в українських військових немає ресурсу стримувати ворога, але восени ситуація зміниться.



Зокрема, астролог Володимир Бадіян передбачає, що вже восени 2024 року Україна знову матиме ресурс, щоб піти у наступ проти російських окупантів.

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Володимир Бадіян зауважив, що зараз в України є суттєві проблеми через брак ресурсів.

«У нас зараз нема ресурсів. І їх до кінця літа не буде. У нас ще є ресурс дронів, але є проблеми з ППО. У нас буде зруйнована інфраструктура десь на 80%. Але такого блекауту, що все ляже, не буде», — зазначив він.

Астролог додав, що все зміниться восени і тоді може навіть початись наступ Сил оборони.

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«Як я розумію, ми стоїмо в обороні. Ми активізуємось з осені і дай Бог, щоб це було на початку осені. Нам допомагатиме якась країна Сходу. До кінця року ми отримаємо 80% з того, що ми просимо. Це буде, як Дід Мороз. У нас будуть новітні технології», — пояснив астролог.

На думку астролога, цією «доброю країною» може стати Японія, але це не зовсім точно.

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Своєю чергою, мольфар Макс Гордєєв поки що не бачить моменту закінчення війни, зате може пояснити причину, чому російські терористи збільшили кількість обстрілів західних областей.

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