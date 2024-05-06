Воєнний стан скасують у дзеркальну дату: астрологи розповів, коли чоловіки відчують полегшення

Попри те, що Рада скасувала кримінальну відповідальність за непроходження ВЛК, українські чоловіки відчувають великі незручності через воєнний стан.

Втім, всі обмеження залишаться ще надовго — щонайменше на рік, впевнений астролог Влад Росс.

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На його думку, воєнний стан можуть скасувати у дзеркальну дату, але не в цьому році. На думку пана Росса, це буде 25.05.2025 — саме тоді можна очікувати оголошення перемир’я.

За словами фахівця, за законами нумерології ця дата збігається з входженням Сатурна у знак Овен.

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«Я вважаю, що в Україні скасують воєнний стан у 2025 році, особливо в п'ятому місяці, особливо, якщо буде це 25 травня, я не загадуватиму точно, але за нумерологією вона збігається з входженням Сатурна на знак Овен», — зазначив він.

Росс пояснює, що Сатурн віщує замороження воєнних дій. Ось як коментує це астролог: «Сатурн — це заморозка конфлікту. Якщо астрологічно це найморозніша планета, яка тільки може бути».

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Він вважає, що оскільки повномасштабне вторгнення розпочалося близько до дати 22.02 2022 року, то і закінчитись воно має у символічну дату — тому він називає 25.05.2025 як приблизний час кінця війни в Україні.

Крім того, за його словами, у 2025 році також мають відкрити кордони, чоловіки зможуть виїжджати з України, пише «Апостроф».

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«Я думаю, щойно буде оголошено перемир'я, чоловіки одразу з'єднаються зі своїми дружинами, які перебувають за кордоном. Відразу, як тільки не буде війни і воєнного стану, всі вільно їздитимуть куди завгодно, виїжджатимемо, куди ми хочемо. Тому чекаємо 2025 року», — коментує він.

Нагадаємо, що на думку астролога Володимира Бадіяна, вже восени 2024 року Україна знову матиме ресурс, щоб піти у наступ проти російських окупантів. Нам допомагатиме якась країна Сходу, і до кінця року ми отримаємо 80% з того, що ми просимо. А «доброю країною», яка прийде на допомогу Україна, може стати Японія.

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