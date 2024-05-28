Сьогодні, 28 травня, чудовий час для проведення переговорів з партнерами чи прослуховування нових пісень Діми Волканова, Нікіти Кисельова або Вікторії Ніро.

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Також сьогодні, за кілька днів до завершення весни, деякі українці, напевне, почнуть планувати свої справи на наступний місяць. І в цьому їм напевне допоможе гороскоп Таро на червень, пише сайт з гороскопами.



Овен (21 березня — 19 квітня) — Еон (Старший Аркан, в езотеричній колоді Tapo Tota вважається однією з найбільш впливових)

Овни, підготуйтеся до захоплюючого червня, наповненого дивовижними відкриттями та новими перспективами. Еон обіцяє вам оновлення та зростання. Однак не поспішайте з рішеннями, давайте собі час усвідомити всі можливості та вибрати шлях, який відповідає вашим бажанням та цілям.

Телець (20 квітня — 20 травня) — Королева Мечів

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Для Тельців червень потребує активної участі та раціонального підходу. Можливо, ви захочете скоротити своє спілкування з певними людьми, але пам'ятаєте про гнучкість та адаптивність — у них полягає ваш успіх у досягненні цілей.

Близнюки (22 травня — 21 червня) — Сила (9 жезлів)

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Близнюкам судилося успішно провести цей місяць, поєднуючи в собі енергію та наполегливість з одного боку, та гнучкість з іншого. Нові починання та особисті стосунки сприятливо розвиватимуться при дотриманні балансу між силою та м'якістю.

Рак (22 червня — 22 липня) — Принц Чаш

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Ракам обіцяно місяць романтики та гарного спілкування. Ваші дипломатичні навички та чарівність допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Будьте відкриті у висловленні своїх почуттів і не бійтеся ділитися ними з оточенням.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Могутність (4 диски)

Для Левів червень обіцяє стабільність та міцність. Зосередьтеся на дисципліні та відповідальності, особливо у питаннях, пов'язаних з будинком та сім'єю. Вміння встановлювати межі у відносинах з іншими допоможе зберегти баланс.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Принцеса Чаш

Для Дів червень принесе тепло та легкість. Будьте уважні до почуттів оточення і виявляйте свою турботу та розуміння. Ваше вміння допомагати та надихати інших буде ключем до гармонійних стосунків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Закохані (Старший Аркан)

Для Терезів червень принесе період аналізу та роздумів. Не поспішайте з рішеннями, краще зосередьтеся на інших аспектах життя. Можливо, на вас чекає приємна подія, яка принесе вам радість і задоволення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Блазень (Старший Аркан)

Скорпіонам чекає час оновлень та нових можливостей. Будьте відкриті до нових знайомств та проєктів, але не забувайте про відповідальність та організованість. Підходьте до справ із впевненістю та рішучістю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Колесо Фортуни (Старший Аркан)

Для Стрільців цей місяць стане вирішальним. Ви на порозі великих змін, і ваш вибір визначатиме ваше майбутнє. Не бійтеся змін і прагнете нових горизонтів, це допоможе вам розкрити свій потенціал.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Принцеса Мечів

Козорогам червень принесе можливість для навчання та особистісного зростання. Довіртеся своїм здібностям і не порівнюйте себе з іншими. Зосередьтеся на своїх цілях та дійте наполегливо та цілеспрямовано.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Кохання (2 чаші)

Для Водоліїв червень обіцяє підтримку та співпрацю. Приготуйтеся до приємних пропозицій та допомоги від близьких та оточення. Будьте відкриті до нових можливостей та не забувайте приймати подарунки з вдячністю.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Поразка (5 мечів)

Для Риб головне завдання на червень — зберегти спокій та об'єктивність. Не дайте ментальним страхам затьмарити вашу реальність. Зверніться до фізичної активності, щоб зберегти гармонію та баланс у житті.

Крім того, ввечері всі охочі можуть продовжити прослуховувати нову українську музику, адже автори нових пісень — люди освічені і намагаються вкласти в них певний прихований зміст.

Зокрема, співак VECHIR розповідає про те, як пару на деякий час розділили наклепи від чужих для них людей. Але вже незабаром, вони згадують щасливі спільні моменти та хочуть повернути все назад.

Про біль розлуки йдеться й у новому кліпі YAROSH & Rina Graf.

Про необхідність відверто поговорити із самими собою співають учасники гурту «Фіолет».

Також певні глибокі смисли несуть в своїй творчості автори шансонів.

Та вічно популярних «весільних танцюльок».

На тлі яких Діма Волканов з його намаганнями переспівати народні пісні здається безвинним жартом.

Тому важко уявити, які нові «тренди» можуть чекати нас всіх у перший літній місяць. Особливо якщо врахувати всі дієві прикмети на червень.

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