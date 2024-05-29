Число жертв удару по «Епіцентру» у Харкові знову зросло

У Харкові, де днями ворог посеред дня вдарив авіаційними ракетами по гіпермаркету «Епіцентр», збільшилася кількість загиблих.

«На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по „Епіцентру“. Він перебував в опіковій реанімації з 50-відсотковими опіками тіла. Співчуття родині та близьким», — повідомив очільник обласної ОВА Олег Синєгубов.

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За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, напередодні в гіпермаркеті були знайдені останки 18-ї жертви російського авіаудару.

Отже, наразі кількість загиблих складає 19 осіб.

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Раніше начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов виклав у мережу відео з камер спостереження, встановлених в «Епіцентрі». Вони зафіксували момент удару по гіпермаркету.

Фото з відкритих джерел

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