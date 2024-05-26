Удар по харківському «Епіцентру»: з’явилося відео зсередини ТЦ
Поліція опублікувала нове відео моменту удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Кадри були зняті зсередини магазину.
Його розмістив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в Facebook.
Опубліковане відео вивчають слідчі поліції.
«Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами», — зазначив Болвінов.
Він зазначив, що тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але ще йде робота з ДНК.
«Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК — наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитись в Епіцентрі», — наголосив Болвінов.
Зазначимо, що вчора, 25 травня, російська війська завдали двох удар по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. У момент атаки там перебувало багато людей. Через обстріл в «Епіцентрі» виникла масштабна пожежа. Її влалося ліквідувати лише через 16 годин після атаки. Станом на 12:30 було відомо про 14 загиблих внаслідок атаки. Також 43 осіб отримали поранення.
Президент Зеленський, який терміново прибув до Харкова, записав потужне відеозвернення до президентів США та Китаю.
Фото t. me/synegubov/363
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