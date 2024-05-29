В американському Інституті вивчення війни, аналізуючи тему вивезення до росії українських дітей, раніше зазначали, що рф, відмовляючи законним опікунам примусово депортованих та усиновлених українських дітей у можливості їх репатріювати, ще більше підриває заяви кремля про «гуманітарні проекти».

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А наразі у ISW повідомляють, що російська влада готується посилити депортацію українських дітей влітку 2024 року, що ще більше посилить ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні. Аналітики згадують заяву ватажка бойовиків «лнр» Леоніда Пасічника, який заявляв, що в росії готові прийняти більше 12 тисяч дітей з окупованої Луганщини протягом 2024 року і що російська програма «Корисні канікули» проспонсорує поїздки до рф 40 тисяч дітей з окупованих регіонів.

«Незважаючи на спроби росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові розважальні та освітні установи, вони є фундаментальним компонентом російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до росії. Насильницьке переведення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми росії з депортації українських дітей до рф можуть бути класифіковані як акти геноциду. Українські діти, депортовані в росію на такі „канікули“ чи у такі „літні табори“, стикаються з програмами русифікації, основаними на їхній ізоляції від українських родин, мови, культури та історії. Російська влада, ймовірно, активізуватиме зусилля з депортації протягом усього літа під приводом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на спроби росії замаскувати їх як тимчасові та позитивні освітні можливості», — йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни

Нагадаємо, що цієї весни на підконтрольні уряду України території вдалося вивезти багатодітну маму з чотирма дітьми віком від 7 до 12 років, а також 17-річного юнака, який не захотів оформляти російський паспорт та ховався від так званої окупаційної влади.

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Фото Pixabay

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