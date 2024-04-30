Намагаються стерти усі сліди: в ISW пояснили, чому росіяни викрадають українських дітей

Розслідування ЗМІ показують, що росія відмовляє законним опікунам примусово депортованих і усиновлених українських дітей у можливості репатріювати цих дітей, що ще більше підриває заяви кремля про те, що депортація та усиновлення українських дітей є необхідною гуманітарною справою, пише Інститут вивчення війни (ISW).

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BBC Panorama та російське опозиційне видання «Важные истории» у листопаді 2023 року опублікували розслідування, в яких розповідалося, як лідер партії «Справедливая росия» Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова (на фото у заголовку) депортували десятимісячну дівчинку та дворічного хлопчика з дитбудинку в Херсонській області восени 2022 року.

Миронов і Варламова усиновили дівчинку та змінили її ім'я, прізвище та місце народження в її новому російському свідоцтві про народження, а місце перебування хлопчика залишається невідомим. Наприкінці квітня 2024 року стали відомі обставини усиновлення дівчинки Мироновим, з`явилися кадри, на яких Миронов з дружиною присутні на хрещенні дитини.

Подружжя привезло дівчинку й хлопчика в московську область, але хлопчик був хворий, тож Миронов і Варламова його покинули, тому його місцеперебування невідоме.

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Офіс українського омбудсмена встановив, що дівчинка, якій зараз майже три роки, насправді має законного опікуна та молодшу сестру, які проживають у Греції, і зазначив, що опікун дівчинки просить її повернути.

Практика зміни імен і місць народження депортованих українських дітей та усиновлення їх у російські сім’ї, ймовірно, має на меті стерти паперовий слід обставин їхньої депортації та їхніх справжніх ідентичностей, щоб українському уряду чи їхнім опікунам було складніше знайти або повернути їх. Російська влада, включно з президентом путіним та призначеним кремлем уповноваженим з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, на яких суд в Гаазі видав ордер на арешт, часто намагаються виправдати депортацію та усиновлення українських дітей гуманітарними міркуваннями. Та приховують те, що в кінцевому підсумку є частиною геноциду, спрямованого на знищення української ідентичності під виглядом порятунку осиротілих українських дітей.

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Повідомлення про те, що деякі з цих дітей мають законних опікунів, які вимагають їх повернення, підривають спроби росії стверджувати, що депортація українських дітей є гуманітарною необхідністю, і підкреслюють той факт, що російська влада, здається, має намір замести сліди, щоб ускладнити пошук та повернення депортованих дітей в Україну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що близько 13 000 українських дітей були депортовані до росії станом на березень 2023 року.

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