Настав час змусити москву припинити війну в Україні: швидко надати Києву необхідну зброю, зняти безглузді обмеження на її використання й дати зрозуміти, що росія просто не може перемогти. Альтернатива: спостерігати за тим, як путін і його війська потроху поглинають Україну, а потім готуватися до набагато ширшого конфлікту, спровокованого росією, в який неодмінно будуть залучені війська НАТО. Протягом останніх тижнів росія зафіксувала одні з найбільших територіальних здобутків з моменту свого вторгнення в Україну, в тому числі просування на північному сході країни та в регіоні Донбасу, пише New York Post.

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Минулого тижня президент України Володимир Зеленський поскаржився на затримки у наданні військової допомоги від США, зазначивши, що всі врешті-решт приходять до правильного рішення, але із запізненням приблизно на рік. За його словами, це «один великий крок вперед», але «два кроки назад, тому нам потрібно змінити парадигму».

«Абсолютно вірно: підхід президента Байдена до надання зброї та боєприпасів Україні був трагічно анемічним, — пише видання. - Україна також потребує американської зброї, яка може змінити ситуацію на краще, і дозволу використовувати її на повну потужність. Подумайте: коли російські війська накопичувалися на кордоні України, готуючись до нещодавнього наступу, українські солдати не могли атакувати їх американською зброєю через обмеження з боку команди Байдена, яка побоюється спровокувати путіна та ескалацію бойових дій».

Якби Україна змогла послабити російські війська до того, як вони просунулися вперед, використовуючи, скажімо, американські ракетні установки й ракети дальнього радіуса дії, то навряд чи вона втратила б стільки території та стільки воїнів, вважають автори статті.

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«Іран і Китай постачають москві військову техніку без жодних обмежень. Чому Байден і Ко не можуть зробити те ж саме з Україною? Чорт забирай, росія не соромиться навіть порушувати повітряний простір третіх країн, як це було зроблено в Польщі, — пише видання. — Страх Байдена перед ескалацією та половинчаста підтримка України (радник з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що нещодавній пакет допомоги був призначений лише для того, щоб дозволити Україні „вистояти“) можуть лише затягнути війну. І все це може призвести до остаточної поразки України. З американською зброєю Україна може досягти набагато більшого. І зараз вона має чудову можливість: звіти свідчать про те, що путін готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, а це означає, що він дедалі менше бажає платити високу ціну, зокрема, життями росіян, за продовження війни. Дехто сумнівається в цьому, але продовження бойових дій вимагатиме ще однієї вкрай непопулярної в росії мобілізації».

Якби Україні дозволили воювати, йдеться у статті, забезпечивши достатню кількість зброї та не зв'язавши їй руки, вона могла б не лише відкинути росіян, але й змусити їх провести новий призов, який розлютить російську громадськість і, можливо, змусить путіна відступити. Через обмежену допомогу Байдена Україна втрачає цю критично важливу можливість, і це коштує життя багатьох українців.

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«Якщо Байден справді хоче, щоб Україна вижила — заради неї самої, а також заради всього світу, — він повинен відкинути свої страхи перед ескалацією та негайно збільшити обсяги необмеженої американської допомоги», — пише New York Post.

А тим часом у Швеції визнали, що Україна має право використовувати поставлену шведську зброю для ураження об'єктів на території росії. Про це сказав міністр оборони країни Пол Йонсен.

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