«Час настав»: генсек НАТО закликав союзників скасувати заборону на удари ЗСУ західною зброєю по території росії

Західні партнери, які постачають Україні свою зброю, забороняють ЗСУ завдавати ударів по військовим об'єктам на російській території, але, на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, настав час цю заборону скасувати.

ВІДЕО ДНЯ

«Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист», — заявив він виданнюThe Economist, передає «Українська правда».

Генсек НАТО також зазначив, що європейські союзники України обіцялиу поставити ЗСУ мільйон артилерійських снарядів, але «нічого близького до цього» він не побачив.

Єнс Столтенберг, зазначаючи, що важливим є недопущення перетворення російсько-української війни на «повноцінну війну між росією і НАТО в Європі», в черговий раз заявив, що країни Північноатлантичного альянсу «не братимуть безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні».

РЕКЛАМА

«Ми не маємо жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета… була подвійною: підтримати Україну, як ми це робимо, але також гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт», — заявив Столтенберг.

Тим часом США оголосили про передачу нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли:

РЕКЛАМА

Боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

Протитанкові керовані ракети TOW;

Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї і гранати;

Боєприпаси для підриву;

Протитанкові міни;

Тактичні автомобілі для евакуації техніки;

Каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, що під час візиту в Україну прем’єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявляв, що ЗСУ мають право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території росії у відповідь на удари москви по українській території.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook