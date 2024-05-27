У Швеції прокоментували, чи може Україна атакувати об’єкти у рф

Протягом останніх тижнів росія використовувала сухопутний кордон як бар'єр, коли вона зосередила свої сили для нападу на північні райони Харківської області. З початку року вона також дедалі частіше надсилає в бік України планерні бомби зі свого повітряного простору. Ці бомби тепер не лише більш численні, але й більші — до півтори тонни, і все частіше націлені на міста. Гинуть мирні жителі. У березні у Харкові вперше розірвалася планерна бомба, і відтоді атаки продовжуються.

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У Швеції визнали, що Україна має право використовувати поставлену шведську зброю для ураження об'єктів на території Росії. Як пише Hallandsposten, про це сказав у коментарі виданню міністр оборони країни Пол Йонсен.

«Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою воєнних дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист», — сказав міністр.

У виданні зазначають, що це вітальний меседж. А межі оборони України повинні встановлюватися міжнародним правом, а не самочинно запровадженими обмеженнями союзників України, які коштують життя українцям.

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«Шведський уряд повинен аргументувати цю позицію іншим західним країнам не лише за зачиненими дверима, але й публічно. Саме так можна формувати громадську думку, зміщувати дебати і змушувати держави відмовлятися від необґрунтованих позицій» — йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала дозвіл на використовування британської зброї по об’єктах на території росії, а у США йдуть дебати з цього приводу.

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