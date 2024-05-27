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Поки немає підстав: Шольц знову відзначився заявою проти використання західної зброї по території росії

11:19 28 травня 2024
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого розкритикували за жарт про прохання України передати їй ракети Taurus, наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні. Під час «діалогу з громадянами» в Берліні політик відкинув заклики використовувати поставлену зброю на території росії.

«Існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, — заявив політик. — Принаймні, це моя теза».

Метою його політики щодо України є «запобігання перетворенню подій в Україні на повномасштабну війну», цитує канцлера Tagesschau.

Досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона задіяна через кордон на російській території. Зважаючи на дедалі складнішу військову ситуацію, експерт з питань зовнішньої політики Партії зелених Антон Хофрайтер закликав дозволити Україні атакувати російську територію західним озброєнням.

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«Йдеться про захист українського населення», — сказав Хофрайтер в інтерв'ю газеті Funke.

Раніше повідомлялося, що слідом за Великою Британією надала дозвіл на використовування зброї по об’єктах на території росії і Швеція, а у США йдуть дебати з цього приводу.

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