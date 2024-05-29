Принц Вільям і Кейт під час подорожі зупинилися в маленькому готелі типу «ліжко та сніданок»: власники похвалилися милими фото

Принц і принцеса Уельські насолоджувалися поїздкою до долин Південного Уельсу та Середнього Уельсу навесні минулого року. Під час візиту принц Вільям і Кейт зупинилися в Duffryn Mawr, красивому заміському будинку на краю Брекон-Біконс, пише hellomagazine.com.

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Милий тогорічний знімок, завантажений на сторінку готелю типу «ліжко та сніданок» у фейсбуці, показав усміхнене подружжя, яке позувало зі співробітниками біля помешкання. Вільям був у темному пальті поверх сорочки з краваткою, а Кейт одягла сукню-міді Zara у клітинку та чорне пальто.

Принц Вільям і принцеса Кейт з власниками й персоналом готелю

«Минув рік відтоді, як ми вітали Вільяма та Кейт, принца та принцесу Уельських, у готелі! Ми були раді вітати Вільяма та Кейт на ніч тут, коли вони відвідали The Brecon Beacons. Це був такий добрий та доброзичливий візит, приємно, що вони зупинилися тут», — йдеться в дописі у фейсбуці.

Пара зупинилася на одну ніч під час своєї подорожі. Вони обідали в The Bluebell Country Inn, невеликому ресторані в центрі національного парку Баннау Бріхейніог. Кажуть, що Вільям і Кейт хотіли продемонструвати свою підтримку малому валлійському бізнесу і їм сподобалося перебування в заміському будинку.

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У цьому готелі є 7 спалень з окремими ванними кімнатами. В цих номерах можуть розміститися 16 осіб. Гості можуть користуватися такими зручностями, як кухня, бар, ігрова кімната та спа-центр із паровою лазнею та гідромасажною ванною.

Раніше повідомлялося, що принцеса Уельська, ймовірно, не з'являтиметься на публіці до кінця року. Її оточує сім'я, оскільки вона продовжує курс профілактичної хімієтерапії після діагностування раку на початку цього року.

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