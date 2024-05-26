Принц Вільям та Кейт Міддлтон «налякані» поїздками Гаррі і Меган Маркл за кордон

За словами королівського експерта Тома Квінна, принц Гаррі та Меган Маркл планують залучити своїх дітей, Арчі та Лілібет, до майбутніх закордонних турів, щоб підвищити рекламу свого бренду. А нещодавня їхня поїздка до Нігерії змусила принца Вільяма та Кейт Міддлтон відчути страх.

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Том Квінн сказав Mirror, що члени королівської сім'ї, особливо Вільям і Кейт, найбільше бояться одного: «Гаррі та Меган продовжуватимуть організовувати подорожі по всьому світу, поки їх не стануть вважати публічними особами королівської сім'ї».

«Страх посилюється, тому що Вільям знає, що зі своєю дружиною, хворою на рак, він не може конкурувати, і він не може зупинити американські гірки Меган і Гаррі», — зазначив Квінн, пише Livemint.

Королівський експерт додав: «Гаррі та Меган неймовірно пишаються своїми дітьми, і коли ті трохи підростуть і зможуть подорожувати, безсумнівно, їх візьмуть в деякі сімейні тури. Меган чітко усвідомлює, який чудовий вигляд це буде мати. Чарівна королівська пара зі своїми чарівними королівськими дітьми приверне саме ту популярність, якої жадають Гаррі та Меган, особливо зараз, коли вони так налаштовані стати підприємцями-мільярдерами».

Герцогиня Сассекська нещодавно представила свій лайфстайл-бренд American Riviera. Тож показ їхніх з Гаррі чарівних дітей без сумніву створить додаткову рекламу.

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Оскільки Кейт лікується від раку, принц Вільям з дружиною скоротили свої королівські обов’язки.

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