Стали відомі наслідки раку: що відбувається з принцесою Уельською

Кейт Міддлтон страждає від втрати волосся і ваги, оскільки вона бореться з невідомою формою раку, яка була діагностована після перенесеної операції в лондонській клініці в лютому. Принцеса Уельська розкрила свій діагноз у зверненні до громадськості та світу з благанням нарешті дозволити їй та її родині мати приватне життя, оскільки вона починає лікування, і, схоже, це дуже важко для неї, пише Marca.

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«Кейт і Вільям проходять через пекло за стінами палацу», — сказав високопоставлений королівський придворний в інтерв'ю National Enquirer.

Джерело додало, що королівське подружжя робить «все можливе», щоб приховати стан принцеси від своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї. Однак, за словами інсайдера, робити це стає все важче, оскільки хвороба починає спустошувати Кейт.

Принцеса проходить хіміотерапію, яка може мати серйозні побічні ефекти, такі як нудота і блювота, втрата волосся, втома і підвищений ризик інфекції через зниження рівня білих кров'яних клітин.

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Мукозит може спричинити болючі виразки в роті, а шлунково-кишкові розлади є поширеними в такому випадку. Також може виникнути нейропатія, яка включає оніміння, поколювання або біль у руках і ногах. Невідомо, чи є у Кейт Міддлтон всі або деякі з цих симптомів, але це можливо, і це малює не найкращу картину для майбутньої королеви Сполученого Королівства і Співдружності, яка бореться з важким захворюванням.

Принц Вільям взяв на себе більше обов'язків, ніж будь-коли, але головне для нього — піклуватися про свою дружину. Частково ним керує травма від смерті його власної матері, принцеси Діани, у 1996 році, коли принцу було лише 15 років.

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У будь-якому випадку, він завжди ставив сім'ю вище за обов'язки, і це не змінилося, каже королівське джерело.

«Він намагається бути опорою Кейт, одночасно піклуючись про дітей і виконуючи офіційні обов'язки, — додав інсайдер. — Це terra incognita для них обох. Він скоротив кількість подорожей і більше працює віддалено, даючи зрозуміти, що Кейт і діти для нього на першому місці».

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Раніше повідомлялося, що Вільям і Кейт прагнуть примирення з Гаррі та Меган заради своїх трьох дітей.

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