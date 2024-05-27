Принцеса Уельська, ймовірно, не з'являтиметься на публіці до кінця року. Її оточує рідна сім'я, оскільки вона продовжує курс профілактичної хімієтерапії після діагностування раку на початку цього року, повідомили The Daily Beast королівські джерела і друзі Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

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Очікується, що Кейт і її сім'я проведуть наступний тиждень, який починає шкільні канікули, в їхньому з Вільямом заміському будинку в Сандрінгемському маєтку. Батьки принцеси, з якими вона близька, ймовірно, відвідають їх. Очікується, що Вільям присвятить ще більше часу своїй родині протягом наступних шести тижнів. Він отримав несподівану відпустку після того, як королівська сім'я заявила, що відступить від деяких зобов'язань, щоб не відволікатися від позачергових загальних виборів у Великобританії, які відбудуться 4 липня, пише The Daily Beast.

Одне з джерел повідомило, що вони не очікують, що Кейт повернеться до будь-якої публічної ролі в середньостроковій перспективі, а можливо, вона залишиться відсутньою в суспільному житті до кінця року. Джерело сказало: «Багато людей, які беруть участь у плануванні, повинні знати, що роблять всі директори задовго до події. Мені сказали, що щоденник Кейт на цей рік порожній. Нічого не заплановано. Вона може не з'являтися на публіці до кінця року».

На запитання про те, як Палац впорається з неминучим відродженням теорій змови й спекуляцій, які спровокує тривала відсутність принцеси, джерело The Daily Beast відповіло: «Я б не виключав ще одного відеозвернення, в якому країна дізнається про стан її здоров'я. Це виявилося дуже ефективним способом тримати на відстані прихильників теорій змови».

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Друг Кейт і Вільяма розповів: «Зараз для неї головне — уникати будь-якого стресу або тривоги та просто продовжувати займатися своєю справою — одужувати. Вони впораються з цим і поїдуть до Сандрінгема, як тільки закінчаться шкільні заняття».

Друг сказав, що Кейт вважає за краще покладатися і довіряти своїй сім'ї, а не колу друзів Вільяма, багато з яких будуть на весіллі герцога Вестмінстерського в наступному місяці (разом з її чоловіком, який буде шафером). Він додав: «Коло довіри крихітне. Її оточують Керол і Майкл, а (сестра) Піппа і (брат) Джеймс, очевидно, також були поруч з нею. Вони неймовірно дружна сім'я, і Кетрін відчуває себе абсолютно впевнено, покладаючись на них. Вони були поруч з нею протягом десятиліть і ніколи не підводили її».

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Минуло вже п'ять місяців відтоді, як Кейт востаннє бачили на публіці, і Палац дійсно може вважати за необхідне дати ще одне оновлення — чи то через відео, чи то через більш традиційну заяву, якщо Кейт збирається залишатися невидимою ще багато місяців поспіль. Нагадаємо, Кейт розкрила свій онкодіагноз у відеозверненні, опублікованому 22 березня, сказавши, що спочатку думала, що її стан був не раковим, але дізналася правду після операції на черевній порожнині в січні й подальших тестів, які виявили — рак присутній.

Поки Кейт одужує, частково обов'язки принцесси на себе візьме племінниця Чарльза III принцеса Беатріс. А от сам король вже настільки зміцнів після лікування онкозахворювання, що готується до закордонної поїздки.

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Фото: https://www.royal.uk/the-princess-of-wales

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