Підлітки з України загинули у Польщі, тікаючи від поліції (фото)

В Польщі, яка прийняла у себе багато українських біженців, у Гданську 16-річний українець загинув разом зі своїм 17-річним пасажиром у ДТП. Хлопці, втікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли у дерево.

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Аварія сталася в ніч проти 29 травня у Гданську. Поліція хотіла перевірити документи у водія автомобіля, але той почав втікати.

У поліції Гданська розповіли, що о 00:15 на головній автомагістралі агломерації Труймясто у місті Вейгерово дорожня поліція за допомогою світлових і звукових сигналів спробувала зупинити автомобіль Audi А4 для огляду. Водій не послухався сигналів і прискорив рух авто.

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Погоня почалася у Вейгерово, а закінчилася у Гданську. Відстань між цими містами приблизно 40 кілометрів. Її водій подолав за 20 хвилин із середньою швидкістю 150 — 160 кілометрів за годину.

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Водій на великій швидкості тікав вулицями Гдині, Сопота, а потім Гданська, де втратив контроль над авто. Воно врізалося у дерево і перекинулося, — розповіли польські поліцейські.

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Не зважаючи на реанімаційні заходи, водій загинув на місці. У польській поліції розповіли, що ним виявився 16-річний хлопець з України.

У машині також був 17-річний пасажир. Пізніше видання Тrojmiasto повідомило, що його доставили живим у лікарню. Але, на жаль, лікарі врятувати життя другому українцю також не змогли.

Наразі ведуться слідчі дії та встановлюються обставити події.

Як писали «ФАКТИ», у березні 18-річний українець загинув у Польщі, тікаючи від поліції автомобілем.

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