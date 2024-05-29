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Завдяки «Резерв+» з помилкового розшуку зняли понад 700 тисяч українців, — Міноборони

19:56 29 травня 2024
Резерв+

В Україні 710 000 громадян було знято з безпідставного «розшуку». Застосунок «Резерв+» допоміг вирішити цю проблему. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

«Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус. Реагуємо на ваші звернення та усуваємо помилки у обліку військовозобов'язаних. Застосунок „Резерв+“ звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — добре відомий вам статус „в розшуку“, який безпідставно відображався у 710 000 громадян. Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення», — написала вона.

Чорногоренко пояснила, чому громадяни мали такий статус.

«Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала „повістки“, ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%. Згідно з законодавством такий „розшук“ мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Так, статус „в розшуку“, безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно. Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку. Якщо вас зняли з „розшуку“, до ТЦК звертатись не потрібно. Дякуємо, що ділитесь, реагуєте, радите, де потрібно доопрацювати. Намагаємося робити це максимально оперативно. На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без „Резерв+“ виправити їх було б майже неможливо», — написала заступниця міністра.

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Як писали «ФАКТИ», після запуску застосунку «Резерв+» частина українців виявила себе в електронній базі військовозобов’язаних, які розшукуються.

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