Ворог атакував Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 30 травня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки російський ворог застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 на Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 (запускалися із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (рф) та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

РЕКЛАМА

В результаті протиповітряного бою вдалося збити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

РЕКЛАМА

Частину вказаних цілей оборонці збили над Дніпропетровщиною, розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, вночі над регіоном було вражено 7 ворожих шахедів — у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. В останньому уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. А по Нікополю і Марганецькій громаді ворог поцілив шахедами і вранці 30 травня. Наслідки ще уточнюються, втім, люди не постраждали.

РЕКЛАМА

Також ворог продовжує нести втрати під час наземних боїв — минулої доби Сили оборони України «відмінусували» ще 1160 російських загарбників, довівши загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення до понад 506 тисяч. Також оборонці України знищили 10 танків, 22 броньовані машини, 35 артсистем ворога, а також одну реактивну систему залпового вогню, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що нині все більше іноземних партнерів не виключають можливості направлення до України своїх контингентів. Останнім про це заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

Фото ДСНС

264

Читайте нас у Facebook