Відправити польські війська до України: несподівана заява міністра закордонних справ

Польща не повинна виключати відправлення своїх військ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в коментарях. Щоправда, дипломат не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська.

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Хоча союзники України по НАТО пообіцяли нашій країні грошей та зброї стільки, скільки буде потрібно для відбиття російського вторгнення, вони загалом виключили можливість відправлення своїх солдатів в країну. Відповідаючи в інтерв'ю на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну, Сікорський сказав: «Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити путіна в здогадках щодо наших намірів».

Інтерв'ю було опубліковане в польській Gazeta Wyborcza, італійській La Repubblica та іспанській El Pais.

Президент Франції Еммануель Макрон відкрив двері для відправлення військ в Україну і на конференції в Парижі 26 лютого припустив, що однією зі сфер, в якій західні війська могли б допомогти, було б навчання українців в Україні, пише reuters.com.

Сам Радослав Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні «не є немислимою». При цьому він позитивно прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відправити в Україну свої сухопутні війська.

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