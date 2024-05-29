ЗСУ ефективно відбили нічну атаку російських дронів і продовжують стримувати ворога на гарячих ділянках фронту: актуальні дані Генштабу

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Як і напередодні, дрони-камікадзе запускали з району Приморсько-Ахтарськ (рф).

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«До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 13 „шахедів“ у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях», — повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.

Також у Повітряних Силах попереджали про швидкісну ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини. Моніторінговий канал monitor у свою чергу повідомляв, що ціль припинила існування у межах Сумської області.

За даними Генштабу ЗСУ, напередодні було зафіксовано 110 бойових зіткнень, за добу загарбники завдали по нашій території три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів.

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На Харківському напрямку підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. За 28 травня на цьому напрямку втрати противника склали 68 військових, три артсистеми, 12 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Також було пошкоджено два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів та одна одиниця спецтехніки.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, а на Лиманському — 16 боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу успіху не мали. На Краматорському напрямку агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено.

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Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку, де впродовж дня застосовував КАБи, здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки. А на Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні 75-х роковин НАТО група відставних генералів країн-членів Північноатлантичного альянсу в колективному зверненні закликала країни Захаоду змінити політику щодо військово-технічної підтримки України. Зокрема, йдеться про необхідність зняти обмеження на типи та кількість озброєнь для передачі Україні. Пропонується, щоб на саміті Альянсу у Вашингтоні був ухвалений документ про незворотність підтримки України до відновлення її територіальної цілісності та суверенітету, та чіткий план щодо вступу України до НАТО.

Фото 123 обр Тро

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