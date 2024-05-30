Передостанній день весни, 30 травня, обіцяє бути успішним для тих, хто не побоїться взяти на себе відповідальність, вважають астрологи.



Сьогодні краще не витрачати енергію на дрібниці, які мають важливого значення, а сконцентруватися на головному, правильно визначивши пріоритети — це приведе до успіху, попереджають знавці руху небесних світил.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні великий шанс потрапити під чийсь вплив, бути залученим у якийсь конфлікт. Зберігайте нейтралітет у всіх суперечках, не дозволяйте собою маніпулювати. Чужі поради не будуть корисними, краще використовувати свій власний досвід. Вдалий час для знайомств, для початку любовних стосунків.

Телець

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Перенесіть вирішення фінансових питань або укладення угод: сьогодні можна легко припуститися помилки, яка призведе до втрат. Цього дня Тельці можуть познайомитися з людьми, які стануть вірними помічниками в їхніх майбутніх справах. Вечір проведіть із близькими друзями або з рідними.

Близнюки

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Зірки радять вам розраховувати тільки на свої сили: колеги або друзі сьогодні не зможуть допомогти. Є ймовірність перенесення або скасування важливих зустрічей, на які Близнюки покладали надії. 30 травня корисно більше часу приділити домашнім справам, вирішити господарські питання.

Рак

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Ваша природна поведінка і доброзичливий настрій притягнуть до вас цікавих людей, дадуть змогу розпочати потрібні ділові стосунки. Нові знайомі з часом стануть хорошими приятелями. Прислухайтеся до розмов: якась інформація допоможе уникнути фінансових втрат.

Лев

День рівний і спокійний в емоційному плані. Приділіть час якомусь цікавому заняттю, займіться своїм хобі, пофантазуйте. Можливі вигідні пропозиції, не відмовляйтеся від них відразу, візьміть час на обдумування. Увечері у самотніх Левів можливе романтичне побачення.

Діва

Зараз важливо бути наполегливими у справах, не опускати руки, якщо щось не виходить із першого разу. Зірки попереджають, що 30 травня навіть добре знайомі заняття можуть викликати у Дів складнощі. Деякі ваші проблеми будуть результатом помилок інших людей, будьте готові вирішувати неприємні питання.

Терези

З'явиться можливість виправити або вирішити якісь старі питання. Не варто починати нові справи, інакше багато часу потрібно буде витратити на вивчення додаткової інформації, на консультації та з'ясування деталей. Хороший день для походу по магазинах, купівлі бажаних речей.

Скорпіон

Перша половина дня для Скорпіонів буде успішнішою для розв'язання старих складних питань, які було відкладено. З'явиться шанс добре заробити, збільшити свій добробут. Після обіду 30 травня доведеться зробити зусилля і зустрітися з людьми, які вам не симпатичні.

Стрілець

Дрібні неприємності і затримки можуть зіпсувати настрій Стрільцям у першій половині дня. Вам доведеться відкладати вирішення питань через брак потрібної інформації. Засвоєння нових знань покращиться до вечора; також підвищиться ваша працездатність, можливий прогрес у справах.

Козоріг

Важливі рішення перенесіть на післяобідній час. Уранці вам буде складно оцінити ситуацію і зважити всі ризики. Інтуїція 30 травня у Козорогів на висоті, варто до неї частіше прислухатися. Увечері займіться старими справами, які ви постійно відкладали: є шанс завершити їх.

Водолій

Ваша рішучість і висока працездатність допоможуть вирішити багато складних питань, просунутися в якійсь важливій справі. Старі приятелі нададуть вам необхідну підтримку, не соромтеся до них звертатися. Можна планувати купівлю побутової техніки, товарів для дому.

Риби

Приготуйтеся отримати неприємні звістки, які змінять ваші плани. Нездатність домовлятися і знаходити компроміси може ускладнити роботу Риб 30 травня. Однак для тих, хто працює у творчій сфері, день буде вдалим, щедрим на цікаві ідеї та експерименти.

До літа залишаються лічені дні, а до виходу ного кліпу Гелі Зозулі, де вона обіцяє коханому «показати рай» — взагалі години.

Схоже, Геля сама не може дочекатись прем'єри і додала в соцмережі ще один куплет пісні, поставши у ньому у ще більш звабливому образі.

Від імені уявного коханого співачці відповідає Діма Баскаков, який дарував своїй дівчині жоржини.

Також про квіти співає ще один красунчик, схожий на Діму Волканова.

Сам же Діма, як і раніше, намагається відбутись жартами.

Але відомій українській співачці і мамі трьох дітей зовсім не до жартів. Вона приємно вразила слухачів, переспівавши свій відомий хіт українською, і нагадавши, що стала переможицею «Фабрики зірок» на росії саме через сильнющий голос.

Ще одна пісня приблизно тих часів — про те, чого насправді крім тепла потрібно дівчатам від чоловіків.

Хоча Ярослав Смаль, автор української версії «Перлини біля моря», який чи не вперше показав у кліпах своє обличчя, стверджує, що «Любов — це магія». Тому будемо сподіватись, що життя переможе війну, а літо принесе нам переміни тільки на краще.

Тим більше, що про це говорить і мольфар Макс Гордєєв, який склав гороскоп на червень.

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