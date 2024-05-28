Травень повільно добігає кінця, і сьогодні багатьом українцям вдасться виконати завдання на останній місяць весни.

Але всіх, звичайно, вже більше цікавить, яким буде для них червень. Допомогти вирішив київський мольфар Макс Гордєєв, який склав детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на перший місяць літа, а також указав щасливі та не дуже успішні дні.

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Овен

Влітку Овнам слід відкинути емоції і спиратися виключно на свій розум. Інтелектуальні здібності Овна мають виявитися сильнішими за почуття і спокуси, що нахлинуть зсередини і зовні. Протиріччя не повинні ставити в глухий кут. Сила таланту подолає відсталий опір дійсності, якщо ви діятимете розумно і поетапно.

На початку місяця ви загоритеся цікавою ідеєю. Однак планети, які негативно впливають на ваш знак, попереджають, що перша декада червня не підходить для її втілення в життя. У вас буде занадто багато інших, дріб'язкових турбот, які не вдасться перекласти на чужі плечі. Не засмучуйтеся, доля ще дасть вам шанс.

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Потрапивши під вплив Венери в декаду з 10 по 20 червня, ви станете доброзичливими й відкритими, тож мимоволі почнете притягувати до себе оточення. І хоча серед нових знайомих виявиться багато цікавих людей, не забувайте про своїх старих друзів. За можливості частіше телефонуйте або зустрічайтеся з ними, адже недарма народна мудрість говорить, що старий друг кращий за нових двох. Причому 11 і 12 червня, коли Місяць активізує дружній знак Лева, — сприятливі дні для організації дружньої вечірки.

Стати справжнім марнотратом ви ризикуєте в період з 21 до 31 червня, про що попереджає Юпітер, який утворює напружений аспект до Марса, який вас протегує. Причому вам захочеться придбати навіть ті речі, яких ви не потребуєте. Щоб не витратити всі кровно зароблені або накопичені кошти даремно, мінімізуйте походи по магазинах. Навіть за продуктами краще відправляти іншого члена сім'ї.

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Сприятливі дні: 11, 12, 20, 21.

Несприятливі дні: 24 і 25.

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Телець

Тельцям у червні 2024 року гороскоп радить прислухатися до народної мудрості, яка говорить: «Зробив діло — гуляй сміливо!» Активна робота на початку місяця має змінитися часом усвідомленого відпочинку. Спілкування зі світом принесе вам не тільки матеріальну, а й моральну користь.

Перша декада червня — чудовий час для того, щоб вирушити в нетривалу подорож. А тому візьміть участь в екскурсійному турі, домовтеся з друзями й організуйте спільну подорож або відвідайте рідних в іншому місті. Загалом, знайдіть найоптимальніший спосіб, який дасть вам змогу змінити обстановку і вирватися з монотонних буднів.

Гарна новина підніме вам настрій 4 або 5 червня. Після неї ви можете різко змінити свої плани, про що говорить Місяць. Вам напевно захочеться дізнатися щось нове або навчитися чогось нового на тижні з 15 до 21 липня, коли ви потрапите під вплив Меркурія. І хоча в процесі освоєння нового матеріалу можуть виникнути труднощі, ви будете настільки цілеспрямованими і наполегливими, що подолаєте всі перешкоди і досягнете блискучих результатів.

Вам буде важко привернути до себе увагу в період з 23 до 31 червня, немов у зазначений час ви станете людиною-невидимкою, адже Сонце і Сатурн утворюють до вашого знаку напружені аспекти. Замість того щоб поводитися ексцентрично, аби вас помітили, спробуйте насолодитися станом тимчасової ізоляції. Зверніться всередину себе, розберіться з душевними проблемами, що накопичилися. І ви виявите в собі приховані здібності й таланти.

Сприятливі дні: 13, 14, 22, 23.

Несприятливі дні: 18 і 19.

Близнюки

Запорука успіху Близнюків у червні 2024 року — це відсутність поспіху. Повільний старт у справах і стосунках згодом переросте в дивовижну для багатьох динаміку, що вимагає спритності та майстерності. Уникайте різких ривків, не перенапружуйтеся, нарощуйте темп поступово!

1 і 2 червня нікуди не поспішайте. Місяць, який аспектує ваш знак зодіаку, попереджає, що через поспіх ви ризикуєте втратити свої речі або важливі документи.

Положення місячних вузлів у гороскопі на червень 2024 року попереджає Близнюків, що початок місяця видасться досить напруженим. Раніше невирішені проблеми набудуть колишньої значущості, тож вам не вдасться знову відкласти їх у довгу шухляду. Якщо самостійні спроби їх розв'язання не приведуть до успіху, зверніться по допомогу до близького друга.

Для вивчення психологічної та езотеричної літератури чудово підходить період із 13 до 23 червня, про що говорить Нептун, який впливає на ваш знак. Таке читання сприятиме вашому духовному зростанню, до того ж ви дізнаєтеся багато нового про себе і світ. Якщо у вас є якась серйозна проблема в житті, для отримання підказки, яка допоможе вам її вирішити, ви можете звернутися до астролога або нумеролога.

Найбільш підходящими днями для консультації виявляться 16 і 17 червня, коли Місяць активізує знак Терезів. Більше часу проводьте зі своїми близькими родичами, до чого наприкінці місяця закликає гармонійно розташоване денне світило. Придумайте, як можна урізноманітнити сімейне дозвілля. Наприклад, 24 і 25 червня підходять для спільного відвідування виставки сучасного мистецтва або науково-фантастичної кінопрем'єри. А 29 і 30 червня сприятливі для проведення пікніка далеко від міської метушні.

Сприятливі дні: 16, 17, 24, 25.

Несприятливі дні: 20 і 21 червня.

Рак

Червень 2024 року для Раків можна умовно розділити на дві половини. Усамітнення в першій половині місяця зміниться бажаним виходом у світ, щоб поділитися з ним досягненнями й отримати належну винагороду.

Вдалі придбання в період з 1 по 9 червня обіцяють гармонійно розташовані планети. Причому покупки краще здійснювати в інтернет-магазинах, де ваші шанси отримати хорошу знижку або приємний подарунок досить високі. Це також сприятливі дні для ремонту гаджетів і побутової техніки, що вийшли з ладу.

Непередбачувані обставини і проблеми, що несподівано виникають, змусять вас звернути з наміченого шляху в другу декаду місяця, оскільки вона пройде під несприятливим впливом Хірона. Не плануйте важливих справ на зазначений період і постарайтеся мінімізувати соціальну активність.

18 і 19 червня, коли Місяць утворює до вашого знака гармонійний аспект, подивіться мотиваційні відео або автобіографічні фільми, що надихають. Після їх перегляду ви відчуєте себе окриленими.

Опинившись у владі дружньо розташованої Венери в період з 21 по 31 червня, ви станете справжнім дипломатом, тож без зусиль зможете врегулювати будь-яку конфліктну ситуацію. Використовуйте загострені здібності на благо, а не для того, щоб тонко маніпулювати оточуючими. Пам'ятайте, що за всі наші вчинки рано чи пізно доводиться відповідати.

Сприятливі дні: 18, 19, 26, 27.

Несприятливі дні: 22 і 23.

Лев

На червень 2024 року гороскоп ставить перед Левами завдання навчитися відрізняти справжні цінності від пустушок. Не відволікайтеся на помилкові виклики, зміцнюйте свою репутацію і примножуйте успіх!

Планети попереджають, що в червні 2024 року все навколо почне стрімко змінюватися, що викличе занепокоєння у вашій душі. Не панікуйте, не намагайтеся проаналізувати те, що відбувається, довіртеся течії життя. Тоді в потрібний час ви опинитеся в потрібному місці, і перед вами відкриються нові можливості.

Душа відчайдушно тягнутиметься до прекрасного в тиждень з 11 до 17 червня, що буде зумовлено впливом Венери на ваш знак зодіаку. Відвідуйте театральні вистави, виставки, музичні концерти. Та й самі спробуйте свої сили у творчості, оскільки висока ймовірність, що у вас проявляться здібності до певного виду мистецтва.

Сатурн, під чиїм впливом пройде період з 19 по 31 червня, закликає зайнятися переосмисленням свого минулого, особливо колись скоєних помилок. Саме наприкінці місяця ви зможете докопатися до істини, зрозуміти, з якої причини щось пішло не так, і винести для себе корисний урок.

Якщо ж вас цікавить сімейна таємниця, яку зберігає хтось зі старших родичів, викличете цю людину на відверту розмову 29 або 30 червня. Висока ймовірність, що вона розповість вам правду і відповість на накопичені у вас запитання.

Сприятливі дні: 1, 2, 20, 21.

Несприятливі дні: 24 і 25.

Діва

Найсприятливішим періодом місяця для Дів стане початок червня. Саме в цей час можна дозволити собі більше, ніж завжди! Світ прихильно поставиться до проявів вашої індивідуальності, якими б екстравагантними вони не були. Дайте волю своєму внутрішньому художнику!

Ви будете схильні перебільшувати свої можливості і можете взятися одразу за кілька важливих справ у період з 1 по 11 червня, коли потрапите під несприятливий вплив Юпітера. Не давайте помилкових обіцянок і не погоджуйтеся виконати що-небудь, поки не впоралися з попереднім завданням. В іншому разі ви підведете дуже багатьох, що негативно позначиться на вашій репутації.

Досягти гармонії у взаєминах із кровними родичами, особливо дітьми й онуками, вдасться в період із 12 до 23 червня, про що свідчить Сонце, яке благотворно аспектирует ваш знак. Представники молодшого покоління почнуть частіше цікавитися вашою думкою і будуть до вас прислухатися. Ба більше, дитина може довірити вам свої секрети. Не подавайте виду, якщо щось зі сказаного вас розсмішило або розлютило. Шанобливо поставтеся до чужих таємниць.

14 або 15 червня, у дні активізації Місяцем вашого знака, бажано відвідати батьків, особливо якщо ви давно не бачилися з ними. Дотримуйтесь поривів душі і в жодному разі не ламайте себе, до чого на тижні з 25 до 31 червня закликають Місячні вузли, які аспектируют ваш знак. Будь-які дії, вчинені через «не хочу», не принесуть позитивних результатів, натомість можуть стати причиною погіршення вашого настрою аж до того, що ви захочете повністю відгородитися від зовнішнього світу й заглибитеся в себе.

Сприятливі дні: 4, 5, 22, 23.

Несприятливі дні: 26 і 27 червня.

Терези

Народжені під знаком Терезів у липні 2024 року зможуть підвищити не тільки свій інтелектуальний рівень, а й соціальний статус. Отримання знань, розширення кругозору і знайомства із сильними світу цього послужать гарантією прийдешніх успіхів.

На початку місяця зірки радять Терезам пройтися магазинами з метою оновити свій гардероб. Обов'язково придбайте одяг або взуття білого кольору. Нехай він і вважається непрактичним, але зате сприятиме залученню у ваше життя додаткового везіння.

Бажання бути першими, домогтися успіху за будь-яку ціну буде надзвичайно сильним у період із 9 до 22 червня, про що свідчить Марс, який впливає на ваш знак. Однак вам не варто йти на угоду з власною совістю, поступатися своїми принципами і переконаннями. Незаслужена перемога, нечесно виграний бій принесе вам лише короткочасне задоволення, а потім ви довго картатимете себе за скоєний проступок. До того ж думка оточуючих про вас сильно зіпсується. Тож, ідучи до своїх цілей, не забувайте про почуття і потреби інших людей, зокрема і ваших конкурентів.

Справи різко підуть у гору, ви зумієте вирішити наявні фінансові труднощі наприкінці місяця, що підтверджує Сонце, яке впливає на ваш знак. До того ж ваше хобі почне приносити непоганий дохід. 24 або 25 червня фінансова підтримка може знадобитися комусь із далеких родичів. Борг віддадуть вчасно, тому за можливості позичте необхідну суму.

Сприятливі дні: 6, 7, 24, 25.

Несприятливі дні: 1 і 2 червня.

Скорпіон

Гороскоп на червень 2024 року пропонує Скорпіонам у середині літа зайняти активну життєву позицію. Це принесе плоди як в особистій, так і в соціальній діяльності, хоча надлишок енергії може викликати бурю в навколишньому просторі. Ви здатні витримати шторми і завихрення світу, а тому не відступайте від намічених цілей. Правда за вами!

Спирайтеся на свій внутрішній голос на початку місяця, до чого закликає Нептун, який гармонійно впливає на ваш знак. Потрапивши в будь-яку складну, заплутану ситуацію, слухайте тільки себе, а не численних порадників. Якщо вам важко зрозуміти, що говорить ваше внутрішнє «Я», спробуйте поворожити на картах Таро або рунах. Найсприятливіші дні для ворожінь — 9 і 10 червня.

Ведіть спокійний спосіб життя, не намагайтеся якось виділитися на тлі оточуючих, не діліться з іншими своїми досягненнями в період з 11 до 20 червня, коли одразу кілька планет розташуються в недружньому вашому знаку Лева. Інакше замість бажаного захоплення і похвали ви зіткнетеся з необґрунтованою критикою і слабо приховуваною заздрістю. До того ж можуть активізуватися таємні недоброзичливці. Вони почнуть розпускати про вас чутки. Будьте напоготові, щоб встигнути вчасно зреагувати.

Дозвілля має бути корисним, про що в період з 21 по 31 червня нагадує Меркурій, який впливає на ваш знак. Розгадуйте кросворди, тренуйте пам'ять, виконуючи спеціальні вправи. А якщо виникне бажання навчитися чогось нового, обов'язково дотримуйтесь цього пориву душі. 22 і 23 червня почитайте книгу про становлення великої особистості. Подібні твори змусять вас переглянути свої погляди на життя і своє місце в цьому світі.

Сприятливі дні: 9, 10, 27, 28.

Несприятливі дні: 4 і 5.

Стрілець

У червні 2024 року на повну силу проявляться ораторські здібності Стрільця, здатність мотивувати людей і вести їх за собою. Слідкуйте за порядком і дотриманням правил. Ви будете безцінні для суспільства в ролі арбітра, але не забувайте і про себе. Уміння бачити недоступне іншим має бути гідно оцінене!

Незважаючи на сприятливий вплив Венери, в період з 1 по 8 червня не слід починати ремонтні роботи, чи то вдома, чи то на садовій ділянці. Високий ризик, що ви не зможете вкластися в заплановані терміни, до того ж вам може не вистачити грошей для втілення всіх ваших дизайнерських задумів. Щоб задовольнити потребу в новизні, поновіть інтер'єр своєї квартири, купивши нові штори, картини або інші декоративні прикраси.

Усе буде вам до снаги в період з 9 до 24 червня, коли Марс обдарує вас завзятістю і рішучістю. Навіть тимчасові труднощі не зможуть зломити вас і змусити звернути з наміченого шляху. Ви можете взятися як за реалізацію нових проєктів, так і завершити раніше розпочате.

16 або 17 червня допоможіть порадою близькому другу. Саме ваші слова можуть окрилити його, що підтверджує нічне світило, яке гармонійно аспектирует ваш знак. В останній тиждень місяця у вас виникне стійке відчуття, що близькі родичі й друзі не цінують вас і навіть використовують у корисливих цілях. Через подібні думки вам захочеться порвати з ними стосунки. Однак не рубайте зненацька і дочекайтеся закінчення зазначеного періоду, а отже, і ослаблення негативного впливу Чорного Місяця, який спотворює ваше уявлення про реальність.

Сприятливі дні: 1, 2, 11, 12.

Несприятливі дні: 6 і 8.

Козоріг

Перехід від рутинної перевантаженості до творчої свободи сколихне в душі Козорога найцікавіші душевні якості. До вас потягнуться позитивні й корисні люди, відкриваючи ті можливості, які раніше були приховані за сімома печатками. Уміння перемикатися з одного режиму на інший — головний козир Козерогів у червні.

Плутон у період з 1 по 8 червня запустить трансформаційні процеси, і щось зміниться у вас самих. У вас з'являться нові цілі, плани, і те, що колись подобалося вам, здасться тепер малопривабливим. Навіть колись улюблене хобі почне дратувати. Ви на порозі змін, і безглуздо заперечувати це. Прийміть себе оновленими, і тоді Всесвіт відчинить перед вами раніше замкнені двері.

Ви ставитиметеся до людей надто насторожено в період з 10 по 22 червня, який пройде під напруженим впливом планет зі знака Рака. Тож своєю недружньою поведінкою ви ризикуєте відштовхнути від себе навіть тих, з ким давно знайомі. Страх виявитися зрадженими й покинутими виявиться безпідставним. Не піддавайтеся цьому ірраціональному почуттю.

Для розв'язання фінансових питань прекрасно підходить період з 24 по 31 червня, який пройде під захистом благотворно розташованого Юпітера. Ви також можете сміливо брати участь у різних авантюрах, конкурсах і лотереях, оскільки високий шанс зірвати великий куш.

31 червня — прекрасний день для придбання нерухомості або автомобіля безпосередньо у власника. Ви легко домовитеся про зниження первісно заявленої вартості, що обіцяє нічне світило.

Сприятливі дні: 4, 5, 13, 14.

Несприятливі дні: 9 і 10.

Водолій

Віра у свої сили не приходить сама собою, їй потрібні мотиваційні причини, і в липні їх буде більш ніж достатньо! Головне — не опускати руки на початку місяця і пам'ятати, що під лежачий камінь вода не тече. Вдалі обставини потрібні, але їх недостатньо.

З 1 по 10 червня не висловлюйтеся про інших людей погано, навіть якщо обговорювана людина вас сильно образила або сама розпускає плітки про вас. Поводьтеся гідно, не опускайтеся до рівня своїх недоброзичливців, тоді ніхто не зможе перешкодити вам досягти поставлених цілей. Ризик наговорити багато зайвого буде особливо високим 4 і 5 червня, коли Місяць активізує недружній до вас знак Тельця. У ці дні впоратися з підвищеною агресією та імпульсивністю допоможуть такі психологічні методи, як аутотренінг або музикотерапія.

Провести на самоті рекомендується період з 11 по 25 червня, який пройде під впливом Сатурна. Мінімізуйте спілкування навіть із найближчими, а у вільний час займіться налагодженням зв'язку зі своєю підсвідомістю. Тоді вам вдасться знайти відповіді на питання, що вас турбують, і розібратися з власними бажаннями. Можливо, ви зрозумієте, що справжньою причиною ваших невдач є невірно поставлена мета.

Наприкінці місяця можна зайнятися ремонтом електроприладів і гаджетів, що вийшли з ладу. Причому, за наявності хоча б мінімальних знань, ви зможете здійснити лагодження самостійно, без допомоги відповідних фахівців, про що говорить Уран.

Сприятливі дні: 7, 8, 16, 17.

Несприятливі дні: 11 і 12.

Риби

У червні 2024 року Рибам слід набути впевненості в собі і підняти самооцінку. Ваші успіхи можуть викликати заздрість, а тому не давайте чужим людям собою маніпулювати. Зовсім інша справа — щодо рідних. Запитати поради, отримати підтримку від близьких не завадить нікому.

Місячні вузли, що впливають на ваш знак у період з 1 до 8 червня, закликають вас побути егоїстом і припинити піклуватися про оточуючих, як і припинити намагатися догодити кому б то не було. Є ризик, що вам просто сядуть на шию, і тоді ви не зможете зайнятися вирішенням ваших власних проблем.

Якщо 7 або 8 червня у вас попросять гроші в борг, десять разів подумайте, перш ніж надати фінансову допомогу. Борг можуть не віддати або віддати набагато пізніше обумовленого терміну, про що попереджає несприятливо розташоване нічне світило.

Вам буде протегувати саме Сонце в період з 10 по 23 червня, тож усі погляди будуть буквально прикуті до вас. Якщо ви почнете демонструвати свої творчі здібності, то швидко обзаведетеся відданими шанувальниками. Тільки не зазнавайтеся від популярності, яка несподівано звалилася на вас.

Стосунки з родичами можуть різко погіршитися, до того ж без вагомої причини, на тижні з 25 до 31 червня, який пройде під напруженим впливом Венери. Імовірно, ви почуєте багато безстороннього на свою адресу, проте постарайтеся не відповідати агресією на агресію. Тільки так вам вдасться минути відкрите протистояння, яке ризикує перерости в затяжний конфлікт.

Сприятливі дні: 9, 10, 18, 19.

Несприятливі дні: 13 і 14.

Раніше «ФАКТИ» називали шість прикмет червня, які реально спрацюють.

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